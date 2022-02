Bez tohto triku už bolonskú omáčku nepripravíte: Ako zabrániť vzniku zbytočnej mastnoty?

Napriek svojmu názvu dnes bolonské špagety už rozhodne nie sú výlučne talianskym pokrmom. Keďže ich príprava je nenáročná, no zato poskytujú bohaté nasýtenie, získali si miesto v kuchyniach po celom svete.

Základom pri príprave bolonskej omáčky je mleté mäso a paradajky. Niektorí do nej pridávajú aj koreňovú zeleninu, ďalší sa spoliehajú na dochutenie bylinkami. Veľký rozdiel v chuti ale dokáže spraviť spôsob, akým pripravíte mäso.

Prečítajte si aj: Najväčšie chyby pri príprave bolonskej omáčky: Toto Taliani nerobia

V prípade, že to preženiete s olejom pri pražení mäsa, premietne sa to aj do výslednej chuti omáčky, ktorej chute sa v závere neprepoja, a v tom lepšom prípade získate paradajkovú omáčku s kúskami mäsa. V horšom prípade vám mastnota dá zabrať pri každom jedení.

Ak sa chcete poistiť pred vznikom mastnoty počas varenia bolonskej omáčky a pripraviť ju tak, aby chutila ako naservírovaná z rúk Taliana, spoľahnite sa na rýchly trik, ktorý na TikToku zverejnila jedna z používateliek.

Tiktokerka Holly na svojom konte bežne zverejňuje nápady, ako si uľahčiť život v domácnosti a nezaťažiť pritom peňaženku. Ako domáca gazdinka vysvetľuje vo videu, kľúčom k odstráneniu mastnoty pri varení mletého mäsa, je obyčajná papierová utierka.

„Poskladajte papierovú utierku, vezmite ju do klieští, nahnite panvicu tak, aby sa mastnota zliala k stene, a jednoducho ju poutierajte,“ vysvetľuje Holly postup.

Napriek tomu, že tento užitočný trik si získal tisíce pozretí, nie každý sa s ním stotožnil. V komentároch k videu sa totiž ozvalo množstvo kuchárov, podľa ktorých by sa olej z mäsa nikdy nemal odstraňovať – práve v ňom sa totiž ukrýva tá najbohatšia chuť.

Holly reagovala aj na pochybovačné komentáre. Podľa vlastných slov v mäse vždy nechá trochu oleja, no ak je ho nadbytok, spoľahne sa na papierovú utierku.