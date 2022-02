Banánové sushi: Jednoduchý recept na prekvapivo lahodný dezert

Ak máte chuť na rýchly a chutný dezert, určite vám ulahodí recept na banánové sushi. Vďaka tomuto receptu ukojíte chuť na sladké behom pár minút a určite ohúrite aj návštevu netradičným konceptom banánovej rolky. Budete k tomu potrebovať len jeden banán, tortillu a sladkú nátierku podľa vášho výberu.

Jednoducho naneste svoju obľúbenú nátierku na tortillu a uistite sa, že pokrýva rovnomerne celý povrch. Potom ošúpte banán a položte ho na tortillu, pričom môžete pridať aj ďalšie prísady. Nakoniec tortillu zrolujte a rolku nakrájajte na malé kúsky o veľkosti sushi, ktoré dáte na plech. Ten položte na sporák, aby ste sushi mierne opiekli z oboch strán.

Rachl Mansfield na sociálnej sieti ukázala recept, v ktorom použila orechové maslo, škoricu a vlašské orechy, no mnohí už skúšali svoje verzie s čokoládovou nátierkou či kokosom. Ak sa chcete naplno ponoriť do ázijskej atmosféry, podávajte dezert s paličkami a pridajte malú misku, do ktorej namiesto sójovej omáčky dajte rozpustenú čokoládu alebo džem, puding či jogurt.