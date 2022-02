Šťava z tejto zeleniny pomáha rastu vlasov behom 2 týždňov

Strata vlasov môže zhoršiť vaše sebavedomie a časom sa tento stav zvykne zhoršovať. Podľa odborníkov však pri prevencii straty vlasov môže pomôcť aj bežná zelenina, ktorú máte v kuchyni. Aj keď to môže znieť bizarne, šťava z cibule pomáha zabrániť strate vlasov, keď sa aplikuje na hlavu.

Alopécia postihuje približne polovicu mužov vo veku nad 50 rokov a približne polovicu žien vo veku nad 65 rokov. Vek však nie je jediným faktorom, ktorý hrá rolu. Existujú desiatky dôvodov, prečo môžu vlasy rednúť alebo vypadávať, a to aj u mladých ľudí. Napríklad polovica prípadov alopécie areata sa prejavuje už v detstve. Ide o autoimunitný stav, ktorý spôsobuje vypadávanie vlasov na plochách o veľkosti mince.

Vypadávanie vlasov je však často možné úspešne liečiť, v závislosti od typu a závažnosti, vďaka neustálemu zlepšovaniu technológie a výskumu. Veda teraz potvrdila, že aj obľúbený babský recept pomáha pri alopécii.

Štúdia publikovaná v odbornom časopise Journal of Dermatology skúmala schopnosť cibuľovej šťavy bojovať proti alopecia areata. 38 pacientov bolo rozdelených do dvoch skupín. Jedna skupina si nanášala cibuľovú šťavu na pokožku hlavy dvakrát denne počas dvoch mesiacov. Druhá kontrolná skupina robila to isté s obyčajnou vodou.

Po šiestich týždňoch 20 z 23 pacientov (87 percent) v skupine s cibuľovou šťavou hlásilo rast vlasov v porovnaní s iba dvoma z 15 pacientov (13 percent) v skupine s vodou z vodovodu.

Cibuľová šťava zlepšuje cirkuláciu v oblasti vlasových folikulov. Nedostatočný prietok krvi totiž ochudobňuje vaše vlasy o základné živiny a vystavuje ich riziku lámania alebo vypadávania. Cibuľa je tiež známa tým, že má vysoký obsah síry. Síra sa nachádza v aminokyselinách, ktoré sú súčasťou bielkovín. Proteín je životne dôležitý pre udržanie silných vlasov.

Účinok cibuľovej šťavy potvrdzujú aj ľudia na internete, ktorí zaznamenali zmenu v hustote vlasov už behom dvoch týždňov. Na stránke Quora radia cibuľovú šťavu jemne naniesť na plešatú pokožku hlavy a nechať pôsobiť viac ako dve hodiny alebo cez noc, ak vám neprekáža pach. Odborníci odporúčajú rozmixovať cibuľu v mixéri, aby sa extrahovala šťava, a potom ju nechať na pokožke hlavy minimálne 15 minút.

Väčšina prípadov vypadávania vlasov nepotrebuje liečbu, pretože je buď dočasná, napríklad v dôsledku nedostatku výživy, alebo je bežnou súčasťou starnutia. Steroidné injekcie a krémy, imunoterapia, liečba svetlom a transplantácia vlasov sú ďalšie spôsoby, ako riešiť vypadávanie vlasov.