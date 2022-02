Toto je vážny dôvod, prečo by ste si mali odinštalovať Chrome

Na celom svete má internetový prehliadač Google Chrome viac ako 2,5 miliardy používateľov, pričom v mobilných telefónoch s operačným systémom Android mnohí z vás používajú práve tento prehliadač. Teraz sa však objavili informácie, podľa ktorých by ste mohli zvážiť, či neprejdete na nejaký iný prehliadač.

Expert na kybernetickú bezpečnosť Zak Doffman pre Forbes prišiel so zistením, že Google Chrome nielen zbiera všetky možné dáta o vás, ale taktiež tieto dáta necháva prístupné pre všetky webové stránky, ktoré si o to zažiadajú. Internetové stránky tak môžu zbierať aj dáta zo senzorov vo vašom telefóne. Robia to n pozadí, takže o tom ani nemusíte vedieť. Navyše takto dokážu dáta z vašich senzorov zbierať aj vtedy, keď prehliadač používate v súkromnom režime – takzvanom Inkognito režime. Internetové stránky tak o vás môžu zbierať celý rad citlivých údajov bez toho, aby ste o tom vedeli.

Kým napríklad Apple vypína sledovanie pohybových senzorov v predvolenom nastavení, Google toto sledovanie zapína a ešte používateľov informuje, že je toto nastavenie odporúčané a nemali by ho vypínať.

Tieto správy navyše prichádzajú len krátko po tom, čo spoločnosť Google vydala ďalšie varovanie pre používateľov prehliadača Chrome, keďže odhalila štyri ďalšie vysoko hodnotené bezpečnostné zraniteľnosti.

To sú veci, ktoré v používateľoch pravdepodobne nevzbudzujú veľkú dôveru. Zástupcovia spoločnosti na tieto správy už reagovali tým, že zámerne obmedzujú rozlíšenie snímačov pohybu v prehliadači Chrome a od roku 2019 majú k dispozícii ovládacie prvky, ktoré umožňujú používateľom úplne zablokovať prístup webovým stránkam k snímačom pohybu zariadenia. Bezpečnosť používateľov a súkromie berú vážne a stále pracujú na nových spôsoby, ako zlepšiť zabezpečenie a súkromie v prehliadači Chrome.