Zmena asistentov na sestry môže podľa Lengvarského stabilizovať zdravotníctvo

Premenovanie zdravotníckych asistentov na praktickú sestru – asistent môže podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) čiastočne stabilizovať situáciu v zdravotníctve. Súhlasí s tým, že pre zvýšenie ľudí v systéme je však potrebné aj zvyšovanie platov.

Otázka odmien je podľa ministra kľúčová a treba ju riešiť v druhom kole rokovaní k tejto téme. Diskusia by podľa neho ani nebola potrebná, keby boli zdravotníci platení podľa kompetencií a vzdelania.

Predseda Asociácie polikliník a zdravotníckych zariadení (APAZ) a bývalý predseda výboru pre zdravotníctvo za SNS Štefan Zelník sa zhoduje s prezidentom Asociácie stredných zdravotníckych škôl (ASZŠ) SR Miroslavom Sekulom, že už v minulosti zmena názvu zvýšila záujem žiakov o štúdium tohto odboru. Väčší záujem podľa Sekulu znamená pre školu možnosť vybrať si študentov, čoho výsledkom je vyššia kvalita absolventov. Zmenu odmieta Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA). Jej prezidentka Iveta Lazorová argumentuje, že zvýšený záujem môže byť výsledkom aj iných vecí, napríklad odmeňovania.

Viacerí diskutujúci poukázali na to, že dlhodobým problémom je rozdelenie kompetencií na oddeleniach. Podľa Lazorovej sa zdravotnícki asistenti dlhodobo nevedia zaradiť do systému, nie je jasná ich úloha v tíme, čo ale nie je problémom názvoslovia. S tým súhlasí aj Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov, podľa ktorej sú zdravotnícki asistenti často tlačení do pozície sanitárov. Zhodujú sa preto, že je dôležité vyriešiť aj otázku kompetencií v ošetrovateľských tímoch.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR plánuje od marca premenovať zdravotníckych asistentov na praktickú sestru – asistent. Odbor sa študuje na strednej zdravotníckej škole. Zmeny prinesie novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Nestabilita názvu zdravotníckeho povolania a tiež názvu študijného odboru je podľa rezortu zmätočná a nemotivujúca pre študentov, verejnosť, ako aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.