Video: Auto takmer zrazilo dievčatko na bicykli, cyklisti volajú po nových zákonoch

Britskí aktivisti za zlepšenie podmienok pre cyklistov na cestách odsudzujú správanie vodiča Range Rovera, ktorý na ceste svojím manévrom ohrozil mladú cyklistku. Krátke videu bolo zverejnené na Twitteri.

Vo videu môžete vidieť dievčatko, ako sa bicykluje popri ľavej krajnici cesty, avšak bez prilby. Za ňou bicykluje zrejme jeden z jej rodičov. Oboch cyklistov predbehne tmavé vozidlo, ktorého vodič v snahe vyhnúť sa oproti idúcemu autu zabočí smerom k dievčaťu, pričom doň takmer narazí.

Here’s the video of the little lass and terrible driver in question. If you see *any* issue with how this child is behaving, the. check yourself - you’re part of the problem. https://t.co/lhJNvJ1vSH