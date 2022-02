Rusko v prípade konfliktu zrejme zastaví transport plynu cez Ukrajinu

To poukazuje na riziko závislosti Európy na ruských dodávkach, ktoré sa podieľajú zhruba tretinou na jej spotrebe plynu. A zároveň, úroveň zásob komodity na kontinente je už teraz nízka. A hoci USA sľúbili, že pomôžu zvýšením vývozu skvapalneného zemného plynu (LNG), ich produkčné kapacity sú obmedzené.

Európe tak hrozí možná kríza, keďže spotreba plynu je počas zimy vysoká, pričom Rusko jej dodáva menej suroviny ako po iné roky a výroba obnoviteľnej energie je zatiaľ nedostatočná. Ceny energií tak vyleteli strmo nahor, čo už pocítili domácnosti aj podniky.

Otázkou tak je, čo sa stane s dodávkami plynu do Európy, ak napätie medzi Ruskom a Ukrajinou prerastie do vojny a Západ uvalí na Moskvu sankcie. Preruší Rusko transport plynu?, pýta sa gentúra AP.

Podľa viacerých expertov je úplné zastavenie dodávok nepravdepodobné, pretože by to bolo vzájomne deštruktívne.

Ruskí predstavitelia nenaznačili, že by v prípade nových sankcií zvážili zastavenie dodávok. Moskva je závislá od exportu energií, a hoci práve podpísala dohodu o plyne s Čínou, Európa je kľúčovým zdrojom jej príjmov. Európa je zase závislá od Ruska, takže akékoľvek západné sankcie pravdepodobne nebudú cieliť priamo na dodávky energií z Ruska.

Experti sa domnievajú, že Rusko zrejme zadrží transport plynu cez Ukrajinu. Rusko v minulom roku dodalo do Európy 175 miliárd metrov kubických (m3) plynu, z toho takmer štvrtinu cez ukrajinské potrubia. V prevádzke by tak zostali plynovody vedúce cez Baltické more a cez Poľsko.

„Myslím si, že v prípade čo i len menej závažného ruského útoku na Ukrajinu, Rusi takmer určite prerušia tranzit plynu cez Ukrajinu,“ povedal bývalý americký diplomat Dan Fried, ktorý je koordinátorom pre sankcie na ministerstve zahraničných vecí.

Rusko by potom mohlo ponúknuť ako náhradu dodávky plynu cez nový plynovod Nord Stream 2, ak Nemecko schváli jeho prevádzku.

Prerušenie dodávok plynu cez iné, ako ukrajinské plynovody je menej pravdepodobné: „Ak by zašli príliš ďaleko, roztržka s Európu by už bola nenapraviteľná a nadbytočnú ropu a plyn budú musieť niekde predať,“ skonštatoval Fried.

Kľúčoví producenti LNG plynu v USA už vyvážajú rekordné množstvá do celého sveta a Európe by tak mohli pomôcť len trocha.

„Hovoríme o malom zvýšení objemu exportu z USA, zatiaľ čo diera v dodávkach, ktorú by Európa potrebovala vyplniť, ak by ich Rusko zastavilo, alebo keby Európa odrezala Rusko, by bola oveľa väčšia,“ povedal Ross Wyeno, hlavný analytik pre LNG v S&P.

Americká administratíva hovorila s producentmi plynu na celom svete o tom, či môžu zvýšiť výrobu prepravu do Európy. Pracuje tiež na identifikácii dodávok zemného plynu zo severnej Afriky, Blízkeho východu, Ázie a USA.

Za ostatný mesiac smerovali dve tretiny amerického exportu LNG do Európy. Niektoré lode naplnené LNG, ktoré mierili do Ázie, sa otočili do Európy, pretože tamojší kupci ponúkli vyššie ceny, uviedla S&P.

Ale aktuálne nie je na celom svete dosť skvapalneného plynu na vyriešenie prípadného úplného prerušenia ruských dodávok do Európy. A produkciu nemožno zvýšiť cez noc. Vybudovanie exportných terminálov stojí miliardy dolárov a tie súčasné v USA fungujú na maximum.

Ak by Rusko prestalo posielať len plyn, ktorý prechádza cez Ukrajinu, na nahradenie týchto dodávok by bolo potrebných približne 1,27 tzv. nákladovej lodnej kapacity LNG denne. Rusko by tiež mohlo presmerovať časť dodávok cez iné plynovody, čím by sa znížila potreba dodatočného LNG na približne polovicu, odhaduje Luke Cottell, senior analytik LNG v S&P.

Rusko už pritom dodáva Európe menej plynu. Moskva si síce plní svoje dlhodobé kontrakty na dodávky plynu do Európy, ale predáva menej na spotovom trhu a neplní zásobníky, ktoré vlastní v Európe, vysvetľujú odborníci. To prispelo k zdraženiu zemného plynu. V decembri 2021 sa jeho ceny v Európe vyšplhali až na 166 eur za megawatthodinu, čo bolo viac ako osemnásobok ich úrovne na začiatku roka 2021. Ceny už klesli pod 80 eur za kilowatthodinu, keďže prichádza viac LNG.

Spotrebitelia však pociťujú krízu vo vyšších účtoch za elektrinu a plyn. Európske vlády preto zavádzajú dotácie a daňové úľavy, aby zmiernili finančný tlak na domácnosti.

A zároveň, keď USA zvýšili vývoz LNG, zvýšili sa aj domáce ceny zemného plynu. V poslednom januárovom týždni stúpli o viac ako 30 %, aj keď mala na to vplyv najmä blížiaca sa zimná búrka. Ale ak bude vláda tlačiť na zvýšenie vývozu LNG z USA, domáce ceny pravdepodobne opäť stúpnu.

Desať demokratických senátorov na čele s Jackom Reedom z Rhode Islandu a Angusom Kingom z Maine nedávno vyzvalo ministerstvo energetiky, aby preskúmalo vplyv vyššieho exportu na domáce ceny a pozastavilo schvaľovanie navrhovaných terminálov. Vyhlásili, že aj keď chápu „geopolitické faktory, administratíva musí zvážiť aj potenciálne zvýšenie nákladov pre americké rodiny“.