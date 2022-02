Premiér: Okolité štáty dobiehajú to, čo sme my proti zdražovaniu urobili

V rozhlasovej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO), pričom poukázal na to, že jeho vláda investovala v predchádzajúcich mesiacoch na tieto účely stovky miliónov eur.

„Oni to v predchádzajúcom období neurobili, my áno a urobili sme to kvalitne,“ zdôraznil premiér pri porovnaní intervencií Slovenska a iných štátov. Pri opatreniach kompenzujúcich zdražovanie spomenul napríklad investície do regulácie cien energií v predchádzajúcich dvoch rokoch, zaradil k nim aj trinásty dôchodok či príspevok za očkovanie pre seniorov. „Aj tieto prostriedky môžu použiť na to, aby zvládli zvýšenie cien,“ upozornil. Rovnako pripomenul aj 350-eurovú jednorazovú odmenu pre pracovníkov v štátnej a verejnej správe. Poukázal i na indície naznačujúce rast platov.

Avizoval zároveň, že na najbližšie rokovanie vlády pripravuje kabinet opatrenie, ktoré má zvýšené ceny energií kompenzovať subjektom štátnej a verejnej správy. Detaily prezradiť nechcel. „Predstavíme ich na vláde,“ uistil.