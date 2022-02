Na prvý pohľad zdravé ovocie v skutočnosti zvyšuje cholesterol. Tomuto druhu sa vyhnite!

Vysoký cholesterol je časté, ale obávané ochorenie, ktoré môže vyústiť až do problémov so zdravím ciev a srdca. Cholesterol sa dá znížiť aj pomocou zdravej stravy, do ktorej však nemožno zaradiť všetky druhy ovocia.

Pri vysokom cholesterole sa v cievach hromadia tukové molekuly, ktoré sa priliepajú k stenám. Pri ich nakopení môže dôjsť až k zablokovaniu krvného toku. V prípade, že sa vysoký cholesterol nelieči, po čase môže vyústiť až k infarktu, porážke a ďalším život ohrozujúcim ochoreniam. Na zníženie hladiny cholesterolu sa odporúča zmeniť stravovanie, viac sa hýbať a vyhýbať sa stresu. Niektoré zdanlivo zdravé potraviny ale môžu spôsobiť viac škody ako úžitku. Ovocie možno vo všeobecnosti považovať za zdravú potravinu, ktorá vďaka vysokému podielu vlákniny pomáha znižovať hladinu cholesterolu v krvi. Vláknina na seba totiž naväzuje molekuly tuku, a tie potom vylučuje z tela. Pri konzumácii ovocia ale treba dať pozor na hladinu fruktózy, ktorá je dvakrát sladšia ako glukóza. Najvyšší podiel tejto látky možno nájsť v sušenom ovocí. Nevinne pôsobiaca hrozba Pri sušení ovocia dochádza k stlačeniu obsahu všetkých živín do menšieho obsahu plodu, čo znamená, že nám stačí zjesť menšie množstvo sušeného ovocia na to, aby sme dosiahli rovnaký kalorický príjem ako pri zjedení vyššieho množstva čerstvých plodov. Sušené ovocie stále obsahuje množstvo vlákniny, ale problémom je jeho vysoký podiel cukru, ktorý môže viesť k priberaniu. Ľuďom, ktorí majú problémy s vysokým cholesterolom, sa vo všeobecnosti odporúča prijať najviac 50 až 100 gramov fruktózy za deň. Vplyvom jedenia sušeného ovocia na hladinu „zlého“, alebo LDL cholesterolu, sa zaoberala štúdia, ktorá bola v roku 2020 zverejnená na stránkach žurnálu British Journal of Nutrition. Vedci podrobili testovaniu 55 dospelých so zvýšenou hodnotou BMI a aspoň jedným ďalším rizikovým faktorom pre ochorenie ciev a trávenia. Štúdia si vytýčila za cieľ porovnať následky jedenia dvoch štvrtín šálky sušeného ovocia rôznych druhov a kontrolnej vzorky sladkej pochúťky po dobu štyroch týždňov. Vedci v závere uvádzajú, že hladina tukov a lipoproteínov sa v oboch prípadoch výraznejšie nezmenila, čo sa však nedá povedať o LDL cholesterole. Ako znížiť hladinu cholesterolu v piatich krokoch 1. Zdravá strava Hladinu cholesterolu vám pomôže znížiť aj zmena stravovacích návykov. Do jedálnička zaraďte viac jedál bohatých na omega-3 mastné kyseliny, rozpustnú vlákninu a srvátkový proteín. Jedzte viac mastných rýb, orechov, ovsených vločiek, fazule, jabĺk, a hrušiek. Obmedzte príjem nasýtených tukov a trans-tukov, ktoré možno nájsť v margaríne, koláčoch a niektorých rastlinných olejoch. 2. Fyzická aktivita Mierna fyzická aktivita počas týždňa zvyšuje hladinu „dobrého“ HDL cholesterolu a znižuje „zlý“ cholesterol. Aspoň päťkrát do týždňa by ste mali pohybu venovať najmenej 30 minút z dňa. Pomôže napríklad rýchla prechádzka, bicyklovanie alebo hranie obľúbeného športu. 3. Fajčenie Ak skoncujete s fajčením, výsledky sa dostavia pomerne rýchlo. Okrem zlepšenia krvného tlaku a srdcového tepu na sebe spozorujete aj lepšie prúdenie krvi a efektívnejšiu prácu pľúc. 4. Chudnutie Nadváha a obezita prispievajú k zvýšenej hladine cholesterolu. Snažte sa zamerať na malé zmeny – vysaďte napríklad sladené nápoje, sladkosti nahraďte ovocím a mliečnu čokoládu vymeňte za horkú s vysokým obsahom kakaa. Namiesto výťahu kráčajte po schodoch a počas prestávky v práci sa prejdite. 5. Alkohol Mierna konzumácia alkoholu podľa viacerých výskumov prispieva k tvorbe HDL cholesterolu. Ak už alkohol pijete, robte to s mierou. Ženy a starší muži by si denne nemali dopriať viac ako jeden alkoholický nápoj, muži vo veku menej ako 65 rokov môžu denne vypiť najviac dva alkoholické nápoje. Zdieľať tento článok na Facebooku