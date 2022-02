Zuckerberg prišiel za jeden deň o 31 miliárd dolárov, akcie Meta sa prepadli o 26 percent

Bol to jeden z najväčších jednodňových poklesov bohatstva a odštartovali ho slabšie ako očakávané výsledky Meta Platforms, materskej spoločnosti Facebooku, za 4. štvrťrok, ktoré sklamali analytikov.

Meta zažila historický kolaps akcií potom, čo jej výsledky v stredu (2.2.) odhalili, že v minulom štvrťroku nezaznamenala žiadny mesačný nárast nových užívateľov Facebooku. To vyvoláva obavy o budúce príjmy spoločnosti. Akcie Meta sa vo štvrtok (3.2.) krátko po otvorení búrz prepadli až o 26 %.

A prudký pád akcií skresal Zuckerbergovi, výkonnému riaditeľovi spoločnosti, čisté imanie na približne 92 miliárd USD zo 120,6 miliardy USD v stredu (2.2.) na konci obchodovania podľa Bloomberg Billionaires Index. To stačilo, aby 37-ročný Zuckerberg prvýkrát od júla 2015 vypadol z prvej desiatky najbohatších ľudí sveta.

Jednodňová strata bohatstva vo výške 31 miliárd USD, spôsobená poklesom akcií, je druhá najväčšia v histórii a mohli by jej konkurovať len kolísavé výkyvy hodnoty majetku Elona Muska, šéfa a zakladateľa Tesly. Tento najbohatší človek sveta stratil vlani v novembri 35 miliárd USD za jeden deň, keď sa akcie Tesly prepadli po jeho aktivitách na sociálnej sieti Twitter. Musk sa vtedy spýtal užívateľov, či by mal predať 10 % zo svojho podielu v spoločnosti. Minulý týždeň sa jeho čisté imanie prepadlo tiež, a to o 25,8 miliardy USD.

Aj ďalší spoluzakladatelia spoločnosti Meta čelia bezprecedentnému poklesu osobného majetku. Dustin Moskovitz, 79. najbohatší človek sveta s čistým majetkom 21,2 miliardy USD, na konci obchodovania v stredu (2.2.) stratil približne 3 miliardy USD, zatiaľ čo Eduardo Saverin s majetkom v hodnote 17,5 miliardy USD prišiel o viac ako 4 miliardy USD. Osobný majetok Sheryl Sandbergovej, prevádzkovej riaditeľky spoločnosti Meta v hodnote 2,5 miliardy USD klesol o viac ako 100 miliónov USD podľa údajov zostavených agentúrou Bloomberg. V porovnaní so Zuckerbergom je však bohatstvo Sandbergovej menej koncentrované v akciách spoločnosti, čo zmierňuje „úder“.

Neuspokojivé príjmy Meta prehlbujú problémy spoločnosti, ktorá čelí vyšetrovaniu regulačných úradov po celom svete. A snaží sa tiež odôvodniť svoj strategický posun a investície do konceptu tzv. metaversa, ktorý má nahradiť internet. Medzitým sa mladší z užívateľov presúvajú k platformám ako TikTok a YouTube.