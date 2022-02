MZVEZ SR zverejnilo znenie interpretačnej doložky k obrannej dohode s USA

V doložke sa píše, že dohoda výslovne uznáva plné rešpektovanie suverenity a zákonov SR Spojenými štátmi v súvislosti s umiestňovaním obrannej výzbroje, zásob a materiálu.

USA tvrdia, že dohoda nevytvára ich základne na Slovensku, ale právne záväzky týkajúce sa podmienok prístupu USA a využívania dohodnutých zariadení a priestorov, akými sú slovenské vojenské základne. Považujú to za dôležité pre vzájomnú obrannú spoluprácu vrátane možných investícií USA do slovenskej infraštruktúry a spoločného výcviku. „Hoci dohoda nie je rozhodnutím ani jednej zo strán vyslať personál konkrétnym spôsobom, stanovila by podmienky pre výraznejšiu spoluprácu s cieľom zlepšiť bezpečnosť Spojených štátov, Slovenskej republiky aj celkovo NATO,“ poznamenala americká strana.

Spojené štáty deklarujú, že nemenia svoj pohľad na rozmiestňovanie jadrových zbraní. „Členské štáty NATO nemajú 'žiaden zámer, plán ani dôvod' rozmiestňovať alebo skladovať jadrové zbrane na území jej nových členov vrátane Slovenska,“ píše sa v doložke s tým, že dohoda nepovoľuje ani nezakazuje rozmiestňovanie konkrétneho druhu zbraní.

Dohoda podľa doložky upravuje aj podrobnosti postupu pri výkone trestnej jurisdikcie nad členmi americkej armády v súlade so zmluvou NATO a neumožňuje beztrestnosť. „Naopak, ustanovuje systém rýchleho a transparentného výkonu disciplinárnej právomoci a spravodlivosti,“ tvrdí americká strana s tým, že Slovensko môže odvolať zrieknutie sa jurisdikcie v konkrétnych prípadoch trestných činov osobitného významu pre Slovensko.

Slovenská republika a Spojené štáty zmluvu podpísali vo štvrtok večer (v noci na piatok SEČ). Signatárom za Slovensko bol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO), za USA šéf diplomacie Antony Blinken. Pri podpise bol aj slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS). Zmluvu musí ešte odobriť Národná rada SR. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou SR.

Predstavitelia vlády deklarovali, že zmluva neohrozuje suverenitu a zvrchovanosť SR. Opozícia ju kritizuje a hovorí o vytváraní amerických vojenských základní na Slovensku, približovaní amerických vojsk k ruskej hranici a okliešťovaní kompetencií našich štátnych orgánov. Prezidentka SR Zuzana Čaputová uzavretie dohody podporuje.