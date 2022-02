Pozor na dlhé vlasy pri malom bábätku – takto môžu ohroziť jeho zdravie a život

Rodičia malých detí s dlhými vlasmi, a to zvlášť matky, by si pri starostlivosti o svojho potomka mali dávať extrémny pozor na to, kam ich kadere dopadajú. Varovanie prichádza od dvoch mamičiek Nikki a Rach, ktoré ho zverejnili na Instagrame.

Podľa Nikki a Rach sa môže dlhší vlas alebo nitka z oblečenia omotať bábätku okolo tenších častí tela a spôsobiť mu rezné rany alebo priškrtenie. „K vlasovému priškrteniu dochádza vtedy, keď sa vlas alebo iné vlákno, ako je nitka, tesne omotá okolo telesnej časti, najčastejšie prsta na ruke alebo nohe,“ uvádzajú autorky v príspevku.

K ďalším častiam tela bábätka, ktoré sú často vystavované vlasom a nitkám, patria zápästia, genitálie, ušné laloky, pupok a bradavky. Napriek tomu, že k vážnejším poraneniam nedochádza často, pri ich výskyte je potrebné rýchlo zasiahnuť, inak hrozia dlhodobé následky.

„Najčastejšie sa vyskytujú u batoliat a kojencov, ktorí nám nedokážu povedať, čo ich bolí,“ vysvetľujú mamičky. Najväčšiemu riziku sú vystavené deti vo veku menej ako 4 mesiace, pretože v tomto období väčšina matiek čelí popôrodnému vypadávaniu vlasov.

Keďže nám deti v takomto nízkom veku nedokážu dať zreteľne najavo, že ich niečo bolí, rodičia si musia pozorne všímať ďalšie príznaky problému. Okrem nepretržitého plakania si u dieťaťa môžete všimnúť aj výraznú červenú líniu okolo prsta na nohe a ruke alebo genitálií. Na mieste sa často prejaví aj opuch a začervenanie.

V prípade, že dieťatku krváca postihnutá časť pokožky, je potrebné vziať ho k lekárovi, ktorý dokáže správe odstrániť vlas.