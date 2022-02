Nemecký kancelár Scholz postupne navštívi Washington, Kyjev a Moskvu

Scholz sa v pondelok 7. februára vo Washingtone stretne s americkým prezidentom Joeom Bidenom. Hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová už avizovala, že lídri budú spolu hovoriť aj o ruskej „agresii voči Ukrajine“.

Nemecký kancelár zrejme týždeň po návšteve Washingtonu zavíta do Kyjeva na rokovanie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Nemecká agentúra DTS vo štvrtok napísala, že Scholz je „14. februára očakávaný v Kyjeve“.

Denník Süddeutsche Zeitung (SZ) informoval o tom, že o deň neskôr, teda v utorok 15. februára, bude nemecký kancelár v Moskve.

„Podobne ako pri cestách do Washingtonu a Kyjeva by sa (Scholzova) pozornosť mala zamerať na snahy odvrátiť nebezpečenstvo ruského útoku na Ukrajinu. Kancelár sa chce viac angažovať v krízovej diplomacii,“ napísal SZ.

Podľa agentúry DPA sa Scholz v uplynulých dňoch dostal pod paľbu kritiky doma aj v zahraničí za „svoju zdržanlivosť v ukrajinskej kríze“. Dlho vraj váhal s prísľubom, že v prípade ruskej invázie na Ukrajinu by sa prípadné sankcie mohli dotknúť aj energetického projektu Nord Stream 2. Plynovod má totiž zdvojnásobiť objem dodávok zemného plynu z Ruska do Nemecka. DPA pripomenula aj jasné „nie“ v otázke dodávok zbraní Ukrajine, čo podľa tlačovej agentúry vyvolalo „pochybnosti o spoľahlivosti Nemecka“ aj u amerických partnerov. Kancelárovo mlčanie na tému Ukrajina vyvolalo reakcie aj na sociálnych sieťach. Užívatelia Twitteru si kládli otázku: „Kde je Scholz?“. Niektorí kritici sa pýtali, či „aj on sám zabudol, že je kancelárom“, uviedla DPA.

Scholzovo váhanie v napätej geopolitickej situácii sa podľa prieskumu nepáči ani nemeckej verejnosti. Agentúra Forsa uviedla, že až 69 percent opýtaných si myslí, že Scholz sa nedostatočne angažuje v otázke ukrajinskej krízy.