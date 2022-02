Týchto 5 vecí v domácnosti čistíte prehnane často. Môžete ich tým zbytočne poškodiť

Dobré správy pre všetkých, ktorí vnímajú upratovanie ako kríž – niektoré súčasti domácnosti totiž môžete prehnanou starostlivosťou zbytočne poškodiť. Ak ste si teda doteraz nevedeli nájsť kvalitnú výhovorku, prečo okolo nich neriadiť, dnes vám ju poskytneme.

Zrkadlá

Na lesklom povrchu zrkadiel rýchlo vynikne všetka špina, preto sa niektorí z nás schyľujú k ich každodennému lešteniu. Vlhkosť čistiacich prostriedkov ale môže preniknúť za rám a pomaly zničiť zadnú stranu zrkadla, z ktorého sa tak stane obyčajné sklo.

Po každom uprataní kúpeľne by ste mali miestnosť dobre vyvetrať. Pri každodennom čistení zrkadla používajte len gumový stierač alebo čistú utierku z mikrovlákna. Chemický prostriedok by ste nemali používať častejšie ako raz za týždeň.

Zrkadlo správne očistíte tak, že na handričku nanesiete trochu Alpy a utriete všetky škvrny. Následne na povrch nastriekajte čistič a utrite ho utierkou z mikrovlákna. Ak navrchu ostanú škvrny alebo stopy po odtlačkoch, utrite ich pomocou octu a papierovej utierky.

Nábytok

Pri drevenom nábytku si treba dať pozor nielen na správny spôsob čistenia, ale aj na frekvenciu. Častou chybou je používanie nadmerného množstva čistiacich prostriedkov v rozprašovači – tie totiž po sebe zanechávajú viditeľné stopy a oberajú drevo o farbu.

Spreje na leštenie dreveného nábytku používajte len ojedinele. Ich nevýhodou je, že zachytávajú prach a zanechávajú škvrny. Drsným špongiám a kruhovému pohybu pri čistení nábytku by ste sa mali celkom vyhnúť. Povolené je len jemné utieranie a nanášanie tekutých prostriedkov.

Prečítajte si aj: Top 9 chýb pri upratovaní, ktorými si ničíme zdravie

Pri pravidelnom utieraní prachu vám celkom postačí utierka z mikrovlákna. Netreba pritom zabúdať na nohy, opierky a ďalšie menšie časti nábytku.

Koberce

Odolný koberec vám vydrží desiatky rokov, ak sa oň správne postaráte. Vysávať by ste ho mali aspoň raz za týždeň, ale s ďalšími metódami, ako je napríklad tepovanie, to netreba preháňať – aplikujte ich najviac dvakrát za rok.

Pri vysávaní rozhodne nepoužívajte štetiny na nadstavci, ktoré môžu poškodiť vlákna koberca. Koberce čistite vždy na nízkych teplotách, ktoré dlhšie zachovajú ich farbu a kvalitu.

Riad

Nesprávne umývanie riadu môže viesť k poškodeniu umývačky aj samotného riadu. V prvom rade treba zdôrazniť, že riad, ktorý vkladáte do umývačky, predtým netreba oplachovať. Okrem zbytočného míňania vody tým riskujete, že senzor v umývačke nezaregistruje špinu, a tak riad neumyje dokonale.

Ak umývate riad ručne, začnite najprv odstránením kúskov jedla do koša. Riad s jedlom, ktoré sa nedá ľahko odstrániť, namočte do čistej horúcej vody s trochou sódy bikarbóny na aspoň 15 minút. Olej a masť nikdy nevylievajte priamo do odtoku, lebo ho tak môžete zapchať.

Najčastejšie chyby, ktoré robíme pri umývaní riadu: Od poradia po nevhodné prostriedky

Pri umývaní by ste mali postupovať od najľahších riadov po tie najväčšie a najťažšie.

Oblečenie

Veľa ľudí si dáva oprať oblečenie po jednom použití. Toto pravidlo by malo platiť vyslovene len pre ponožky a spodnú bielizeň, zvyšok oblečenia môžete pokojne nosiť ešte ďalšie 2-3 razy, kým bude potrebné ho vyprať. Ak pracujete v prašnom prostredí alebo sa denne veľa potíte, oblečenie si samozrejme perte častejšie.

Rifle, svetre a bundy sú najnáchylnejšie na poškodenie v práčke, takže pri nich sa zvlášť vyhýbajte častému praniu.

Pri praní si tiež dajte pozor na to, aby ste nepreplnili bubon práčky a odstráňte všetky kovové súčiastky na oblečení, ktoré sa odstrániť dajú. Pri praní osušiek a uterákov nepoužívajte aviváž, ktorá ničí ich absorpčnú schopnosť.

Dôležité je tiež udržiavať čistotu práčky, ktorá zamedzí jej pokazeniu a nedokonalému praniu.