OĽANO stojí za Hatrákovou, poslankyňa už nebude za seba hlasovať

Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Katarína Hatráková (OĽANO) prisľúbila, že už nebude za seba hlasovať pri voľbe komisárky pre deti. Pre TASR to uviedol predseda poslaneckého klubu hnutia Michal Šipoš. Hatráková za seba hlasovala v predchádzajúcej voľbe v decembri 2021. Šipoš to vníma ako chybu. Nevidí problém v tom, že Hatráková kandiduje do tejto funkcie z postu poslankyne.

Šipoš si nemyslí, že Hatráková je nadmerne zvýhodňovaná. „Keby bola takto zvýhodňovaná, už by bola dávno zvolená,“ skonštatoval. Nie je podľa neho správne, aby Hatráková za seba hlasovala. Prisľúbila mu, že v tejto voľbe už tak postupovať nebude.

Šéf klubu dodal, že nie je zakázané, aby poslanec kandidoval do tejto funkcie. Každý poslanec mohol podľa neho nominovať najlepšieho odborníka. „Viem, že pani Hatráková sa 20 rokov zaoberá ochranou rodín, detí, vzťahov, a to, že teraz je rok a pol poslankyňou, ju nemá diskvalifikovať, aby sa mohla uchádzať o akúkoľvek funkciu,“ pripomenul.

V minulosti kandidovala za verejnú ochrankyňu práv napríklad vtedajšia poslankyňa za SDKÚ Jana Dubovcová, na post detskej ombudsmanky zas z parlamentu odchádzala Viera Tomanová (Smer-SD).

Hnutie OĽANO aj naďalej za poslankyňou stojí. „Verím, že sú to len ďalšie obvinenia, ktoré nie sú podložené a sú veľmi nekorektné, len preto, že pani Hatráková nie je možno tak hodnotovo orientovaná ako novinári, ktorí to píšu,“ reagoval na kritiku.

Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová a ďalší slovenskí europoslanci vyzvali listom Národnú radu SR, aby vyhlásili novú voľbu komisára pre deti. To, že je Hatráková aktívnou poslankyňou, narúša podľa Ďuriš Nicholsonovej princíp demokratickej voľby, „pretože to znevýhodňuje občianskych kandidátov“. Dodala tiež, že na základe medializovaných informácií silnejú pochybnosti o jej ľudských a odborných kvalitách. Šipoš si myslí, že Ďuriš Nicholsonová nemá dostatok informácií. Doplnil, že by sa mala starať o záležitosti europarlamentu.

Predstavitelia viacerých organizácií pôsobiacich v oblasti duševného zdravia a práce s deťmi v liste poslancom NR SR tvrdia, že Hatrákovej vyjadrenia a postoje vzbudzujú u odbornej a laickej verejnosti „vážne obavy, či bude skutočne vždy prihliadať na najlepší záujem detí a v tomto zmysle zo svojej pozície aj konať“. Poslankyňa podľa nich relativizuje domáce násilie.

Poslanci NR SR majú komisárku pre deti voliť 17. februára. Okrem Hatrákovej kandiduje na tento post Mária Vargová.