Volajúci na tiesňovú linku často zveličujú svoje ťažkosti, záchranári vítajú krok MZ SR

Volajúci na tiesňovú linku 155 často zveličujú svoje zdravotné ťažkosti, aby dosiahli príchod záchranárov. Posádka potom až na mieste zistí, že zdravotný stav pacienta nie je akútny. Prípravu zmeny definície neodkladnej zdravotnej starostlivosti preto Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) víta. Pre TASR to uviedla hovorkyňa OS ZZS Alena Krčová.

„Spolu so zmenou definície by však mala byť témou aj diskusia o vymožiteľnosti, prípadne možnosti finančného postihu tých volajúcich, ktorí zámerne zneužívajú systém,“ zdôraznila Krčová. Pripomenula, že volanie na tiesňovú linku neznamená, že operátor automaticky vyšle záchranárov k pacientovi. Vyšle ich vtedy, ak si to vyžiada zdravotný stav pacienta.

Počet volaní podľa hovorkyne každoročne stúpa, počas pandémie je tento trend ešte výraznejší. „Operátori riešia množstvo volaní, ktoré na 155 pritom nepatria. Volajúci si nás často zamieňajú s infolinkou, prípadne riešia zdravotné ťažkosti neurgentného charakteru,“ opísala Krčová.

Poukázala na to, že záchranná zdravotná služba je primárne zriadená pre pacientov, ktorí sú v ohrození života a zdravia, a na to, aby sa čo najskôr dostali k nemocničnej starostlivosti. Najvyššiu prioritu majú kritickí pacienti s diagnózou ako zastavenie krvného obehu, zastavenie dýchania, srdcový infarkt, náhla cievna mozgová príhoda a ťažké úrazy. „Pre nich je nevyhnutné, aby boli po ošetrení záchranármi do hodiny v nemocnici. Boľavé koleno, nevoľnosť z prejedenia či žiadosť predpísať a priniesť lieky však na tiesňovú linku 155 nepatria,“ dodala Krčová.

Definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti by sa mala upraviť. Cieľom zmeny je bližšie určenie pacientov, ktorí si budú môcť privolať záchrannú zdravotnú službu a zabrániť tak jej zneužívaniu. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR preto avizuje zmenu zákona o zdravotnej starostlivosti. Medzirezortné pripomienkové konanie by sa k novele zákona mohlo začať v apríli alebo v máji.