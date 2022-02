Simon a Hlina vyzvali premiéra, aby odvolal agroministra Vlčana

Opoziční politici Zsolt Simon, predseda mimoparlamentnej strany Maďarské fórum, a Alojz Hlina, podpredseda mimoparlamentnej strany Dobrá voľba, vyzvali vo štvrtok premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), aby odvolal z funkcie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuela Vlčana (nominant OĽANO).

Simon a Hlina vo štvrtok odovzdali do podateľne Úradu vlády (ÚV) SR kópie zmlúv Lesov SR, v ktorých štátny podnik predáva drevo do zahraničia. Taktiež odovzdali do podateľne aj zmluvy štátneho podniku Hydromeliorácie. Po ich preštudovaní bude podľa ich slov „každému zrejmé, že dochádza k rozkrádaniu verejných zdrojov“. „Ak premiér Eduard Heger o tom, čo sa deje na rezorte pôdohospodárstva doteraz nevedel, tak už to určite vedieť bude, bude to mať v podateľni,“ zdôraznili politici.

„Prešľapov v rezorte pôdohospodárstva je nesmierne veľa. Doniesli sme (do podateľne ÚV SR, pozn. TASR) zmluvy, ktoré dosvedčujú, že štátny podnik Lesy SR predáva drevo (piliarsky materiál) do zahraničia - do Čiech, do Poľska, do Rakúska. Predáva ho priekupníkom za cenníkové ceny, pričom za tieto ceny by toto drevo kúpili aj slovenskí výrobcovia,“ spresnil Simon.

V okolitých štátoch sú podľa neho uspokojení pri predaji najskôr domáci spracovatelia dreva. „Na Slovensku domácim nedáme, ale Čechom, Poliakom, každému inému áno,“ poznamenal Simon. Odchádza tak podľa Simona pridaná hodnota pri spracovaní dreva, ale aj možnosť drevné odrezky energeticky využiť.

Pri melioráciách podľa Simona môžu v porovnaní so súčasným vedením agrorezortu „Bodor s Kvietikom blednúť od závisti“. „Oni kilometer (melioračných) kanálov čistili za 16.000 eur, títo kilometer čistia za 116.000 eur,“ povedal Simon.

„Bol som sa pozrieť na (odvodňovacom) kanáli pri Leviciach. Okrem toho, že sa čistenie dá urobiť za rádovo iné peniaze, nielenže to bolo predražené, ale práce boli urobené nekvalitne. V kanáloch zostal odpad (pneumatiky, plasty), vpuste zostali zanečistené. Bolo to urobené tak, že keby to niekto prišiel skontrolovať, tak aby sa mohlo povedať, že niečo sa urobilo,“ dodal Hlina.