Vekom podmienená degenerácia makuly: Starším ľuďom pomôžu tieto bobule

Na prvý pohľad zdravé ovocie v skutočnosti zvyšuje cholesterol. Tomuto druhu sa vyhnite!

VČERA - 7:16 Zdravie

Vysoký cholesterol je časté, ale obávané ochorenie, ktoré môže vyústiť až do problémov so zdravím ciev a srdca. Cholesterol sa dá znížiť aj pomocou zdravej stravy, do ktorej však nemožno zaradiť všetky druhy ovocia.