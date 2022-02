Macron má v pláne sériu rokovaní s lídrami vrátane Putina, Zelenského a Dudu

Rokovať bude s prezidentmi Ruska, Ukrajiny a Poľska Vladimirom Putinom, Volodymyrom Zelenským a Andrzejom Dudom, ako aj s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na Elyzejský palác.

Rozhovor s prezidentom Vladimirom Putinom sa uskutoční o 18.00 h SEČ a jeho zámerom je nájsť diplomatické riešenia na prekonanie krízy na hraniciach Ukrajiny s Ruskom. Kremeľ zatiaľ takýto rozhovor neavizoval, dodala AFP.

Ešte pred telefonátom s Putinom sa Macron dopoludnia v režime videokonferencie spojil s Michelom a krátko po poludní bude telefonicky hovoriť s Dudom.

Ukrajinského prezidenta bude Macron kontaktovať ako posledného - o 19.15 h SEČ.

Tieto rozhovory sa uskutočnia deň po tom, ako Macron v stredu hovoril s americkým prezidentom Joeom Bidenom. Podľa Elyzejského paláca sa obe hlavy štátov zhodli na nutnosti „udržať veľmi vysokú úroveň koordinácie a konzultácií medzi európskymi partnermi a spojencami“.

Podľa Bieleho domu Macron a Biden posúdili doterajšiu koordináciu v diplomacii aj v prípravách na uvalenie rýchlych a prísnych ekonomických opatrení na Rusko, ak by zaútočilo na Ukrajinu.

Macron v stredu vysvetlil, že jeho prioritou je „nájsť politické nástroje“ ako východisko z krízy a na zmiernenie napätia. Uviedol tiež, že v najbližších dňoch nevylučuje cestu do Moskvy a možno i do Kyjeva. Poukázal na to, že úlohou Francúzska, spojenou najmä s jeho predsedníctvom v Rade EÚ v prvom polroku 2022, je pokúsiť sa vybudovať základ pre spoločné riešenie krízy na Ukrajine.

Agentúra AFP v noci na štvrtok informovala, že návštevu Moskvy má v blízkej budúcnosti v pláne i nemecký kancelár Olaf Scholz.

Agentúra TASS informovala, že Rusko vo štvrtok prostredníctvom hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova opäť kritizovalo Spojené štáty za rozmiestnenie dodatočného kontingentu amerických vojakov a ich redislokáciu v Európe. Obavy Ruska vyplývajúce z tohto rozhodnutia Washingtonu sú podľa Peskova „absolútne pochopiteľné“ a „vysvetliteľné sú aj akékoľvek opatrenia“ Ruska na zaistenie svojej bezpečnosti.

Peskov reagoval na rozhodnutie prezidenta USA Joea Bidena, ktorý v stredu oficiálne schválil vyslanie 3000 amerických vojakov do Poľska, Nemecka a Rumunska. Americké ministerstvo obrany oznámilo, že táto misia sa uskutočňuje v rámci podpory krajín NATO vo východnej Európe.

Hovorca Pentagónu John Kirby spresnil, že táto rotácia sa odohrá v najbližších dňoch, ale jednotky na mieste určenia nezostanú nastálo. Zdôraznil tiež, že tieto sily nepôjdu na Ukrajinu, ktorá sa cíti byť ohrozená ruskými jednotkami rozmiestnenými v blízkosti svojich hraníc.