Asi 43 percent Ukrajincov je pripravených na boj v rôznych formách, ukázal prieskum

Analytička spomínanej nadácie Maria Zolkinová počas verejnej diskusie „Ukrajina v roku 2022: aké očakávania spájajú Ukrajincov s civilizovaným svetom“ spresnila, že 10,5 percenta Ukrajincov by bolo pripravených vstúpiť do ozbrojených síl a ísť na front, deväť percent by sa pridalo k dobrovoľníckym silám a ďalších 23 percent by bolo pripravených poskytnúť všetku možnú nevojenskú pomoc (peniaze, prácu, darovať krv a pod.).

„Celkovo 43 percent opýtaných je pripravených na aktívnu vojenskú alebo nevojenskú účasť. Zároveň 22,5 percenta opýtaných neverí, že dôjde k novej invázii. To znamená, že ukrajinská spoločnosť má určitú úroveň znepokojenia. Avšak 20 percent ľudí, ktorí sú pripravení aktívne vstúpiť do ozbrojených síl alebo dobrovoľníckych práporov, je veľmi vážne číslo, prinajmenšom to svedčí o vážnom šírení takýchto aktívnych nálad. Navyše 23 percent je ochotných pomôcť na dobrovoľníckej báze,“ dodala Zolkinová.

Celoštátny prieskum sa konal od 17. do 22. decembra 2021 vo všetkých regiónoch Ukrajiny okrem Krymu a okupovaných území Doneckej oblasti a Luhanskej oblasti. Na prieskume sa zúčastnilo 2018 respondentov vo veku 18 a viac rokov. Štatistická chyba nepresiahla 2,3 percenta.