Macron bude s Bidenom hovoriť o Ukrajine, cestu do Ruska nevylučuje

Prezidentské voľby vo Francúzsku by podľa prieskumov vyhral Emmanuel Macron

DNES - 19:06 Zahraničné

Ak by sa francúzske prezidentské voľby uskutočnili teraz, vyhral by ich opäť súčasný šéf Elyzejského paláca Emmanuel Macron. Na druhom mieste by skončila krajne pravicová politička Marine Le Penová.