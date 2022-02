Rusko zvyšuje pripravenosť jednotiek pri Ukrajine, tvrdí satelitná firma z USA

Nové satelitné zábery naznačujú, že Rusko zvyšuje celkovú pripravenosť svojich ozbrojených síl vyslaných do Bieloruska, na Krym a do západného Ruska tým, že tam presúva ďalšie posádky a vojakov. V stredu to oznámila súkromná americká spoločnosť Maxar Technologies, ktorá sa zameriava na výrobu radarov a satelitov a na pozorovanie Zeme.

Informácie priniesla tlačová agentúra Reuters, ktorá pripomenula, že nemá možnosť nezávisle preveriť zábery tejto spoločnosti.

Zábery boli urobené od 19. januára do 1. februára, spresnila firma Maxar Technologies.

Zhromažďovanie vojakov pri hraniciach Ukrajiny vyvoláva obavy, že Moskva zrejme plánuje útok, čo Rusko popiera. Tvrdí, že vojaci a ťažké zbrane presúvané do Bieloruska, severne od Ukrajiny, sú určené na spoločné vojenské cvičenia.

Maxar v oznámení napísala, že Rusko síce v posledných niekoľkých mesiacoch vyslalo k Ukrajine vojenskú výzbroj a jednotky, ale na mnohých lokalitách ich umiestnenia boli pozorované len malé počty vojakov alebo nových ubytovacích jednotiek. To naznačovalo, že niektoré jednotky boli predsunuté alebo vyslané vopred.

Táto situácia sa však začala meniť: „Počas posledných niekoľkých týždňov boli v Bielorusku pozorované nové významné rozmiestnenia vojakov,“ citovala firmu Maxar televízia CNN.

„Vojenské stany/prístrešky pre vojakov bolo vidieť doslova v každej lokalite nasadenia v Bielorusku, na Kryme a v západnom Rusku... to naznačuje, že sa zvýšil stupeň ich celkovej pohotovosti,“ opísal Maxar. „Navyše, na mnohých cvičiskách bol pozorovaný vojenský výcvik (vrátane ostrej delostreleckej paľby),“ doplnila firma.

Riaditeľ poradenskej služby Rochan so sídlom v Poľsku Konrad Muzyka povedal, že vlastnou analýzou zistil zvýšenie počtu vojakov v posádkach, ktoré boli predsunuté k hraniciam Ukrajiny, a predovšetkým na Kryme. Ten Rusko anektovalo v roku 2014.

Podľa názoru analytika sa okrem rusko-bieloruských cvičení tento mesiac budú konať aj manévre vojakov na Kryme a v západnom Rusku.

„Najväčšou otázkou je, čo sa stane potom. Vrátia sa domov? Alebo sa presunú na dočasné zhromaždisko? Samotné vojenské cvičenie im poskytuje skvelú príležitosť zamaskovať presuny na zhromaždiská,“ dodal Muzyka, ktorého citovala agentúra Reuters.

Bieloruské ministerstvo obrany vyhlásilo, že ruské ozbrojené sily po cvičeniach odídu z Bieloruska.