Týchto 6 druhov potravín do teplovzdušnej fritézy nikdy nevkladajte

Teplovzdušná fritéza si pomaly ale isto nachádza stále miesto vo väčšine slovenských kuchýň. Preslávili ju najmä zahraniční, ale aj domáci blogeri, ktorí často poskytujú návody, ako si v tejto kuchynskej pomôcke pripraviť takmer akékoľvek jedlo.

Na druhej strane sa nájdu ľudia, ktorí dodnes nevedia, ako prístroj využiť. Buď sa nechcú vzdať tradičného varenia a pečenia v rúre či na sporáku, alebo len nepoznajú vhodné potraviny, pre ktoré je fritéza stvorená.

Na to, aby ste pochopili, ktoré jedlá patria alebo nepatria do teplovzdušnej fritézy, musíte najprv pochopiť, na akom princípe funguje. Vo vrchnej časti fritézy sa nachádza výhrevné teleso a silný ventilátor, ktorý pomáha distribuovať horúci vzduch do všetkých častí výsuvnej priehradky, vďaka čomu odstraňuje vlhkosť a pomáha pripraviť chrumkavé jedlo. Dá sa povedať, že viac ako na klasickú fritézu sa teplovzdušná fritéza podobá na malú rúru s ventilátorom.

Riedke cesto do nej nepatrí

Do teplovzdušnej fritézy nemôžete vkladať všetko to, čo by sa hodilo do tej klasickej. Poradí si napríklad s už pripravenými vyprážanými jedlami alebo s mrazenými kuracími nugetkami, ale čerstvo obalené kuracie krídelká v cestíčku v nej radšej nepripravujte.

Rýchly horúci vzduch „odfúkne“ z jedla väčšinu cesta, takže vám ostane len holé upečené kura so zašpinenou priehradkou na jedlo.

Vyhnite sa drobným a ľahkým potravinám

Silný nápor vzduchu vo fritéze robí prievan, ktorý vie rozhádzať celé jedlo, ak je drobné alebo ľahké. Hovoríme napríklad o krajci chleba alebo bylinkách, ktoré tak môžu vo fritéze doslova poletovať. (Čerstvé byliny do fritézy vôbec nevkladajte, lebo by mohli rýchlo zhorieť.)

Pri voľbe jedla siahnite po takom, ktoré je dostatočne ťažké alebo mu mierne poletovanie v nádobe neublíži. Takisto sa vyhnite vystielaniu dna nádoby alobalom, ktorý po zapnutí spotrebiča nevydrží na mieste.

Na priveľké jedlá zabudnite

Teplovzdušná fritéza je efektívna len vtedy, keď teplý vzduch v nej môže cirkulovať okolo všetkého jedla vnútri. Potraviny, ktoré zaberajú celý alebo takmer celý povrch dna, bránia tomuto procesu. Výsledkom je pripálený vrch jedla a takmer surový spodok.

Hlboké a vrstvené jedlá do nej nepatria

Jedlá ako zapekané cestoviny a koláč sa s teplovzdušnou fritézou neznesú. Ak aj nezaberú celý priemer vnútornej nádoby, stále hrozí, že ich vrchná vrstva sa upečie rýchlejšie ako spodná, keďže vo fritéze sa nachádza len jedno výhrevné teleso umiestnené navrchu.

Menšie koláče a pečivo môžete pripraviť aj pomocou fritézy, ale počítajte s tým, že vrch bude vždy lepšie zohriaty ako spodok.

Jedlá, ktoré sa nedajú otáčať, do nej nevkladajte

Pri používaní fritézy sa odporúča jedlo pretočiť alebo pomiešať, keď je spolovice hotové. Vďaka tomu ho dôsledne ohrejete z každej strany a zaistíte mu uvarenie aj znútra.

Vyhnite sa nadmernej vlhkosti

Polievka do teplovzdušnej fritézy rozhodne nepatrí. Teplý cirkulujúci vzduch totiž roznesie tekutinu po celom vnútornom priestore, čo môže narušiť chod výhrevného telesa. Ak vo fritéze opekáte zeleninu, môžete ju pokropiť lyžicou vody, aby ostala vláčna, ale vyhnite sa väčšiemu množstvu akýchkoľvek tekutín.