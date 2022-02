Takto si môžete obnoviť zmazané správy vo svojom telefóne

Možno si to ani neuvedomujete, ale v správach, ktoré denne dostávame či posielame, je obrovská kopa dôležitých informácií. Pripomienky, zoznamy, dôležité údaje alebo dokonca aj informácie o platbách a mnoho ďalšieho. Berieme ich ako samozrejmosť a možno aj preto im nevenujeme toľkú pozornosť. O to väčšie problémy môžu nastať, keď nejakú naozaj dôležitú správu nechtiac zmažete. Nech už v nej bolo čokoľvek, ak to potrebujete, nie je ešte všetko stratené. Sú totiž spôsoby, ako môžete zmazané správy obnoviť na svojich telefónoch s operačným systémom Android.

Základnou možnosťou je obnoviť zmazané správy pomocou obnovenia telefónu zo zálohy. To so sebou však prináša aj nutnosť resetovať celý telefón do výrobných nastavení. Celé si to popíšeme, ale pri tejto metóde je kľúčové, aby ste mali aktívnu funkciu zálohovania dát z telefónu do Google Drive. Ak si nie ste istí, či máte zálohovanie dát aktívne, otvorte Nastavenia, dole si zvoľte Systém a rozkliknite položku Rozšírené. V ponuke sa vám zobrazí možnosť Zálohovanie a vy si môžete skontrolovať, či je zapnutá.

Ak teda máte zálohovanie dát zapnuté a chcete si správy obnoviť aj napriek tomu, že musíte telefón najskôr resetovať, tak opäť otvorte Nastavenia, následne Systém, rozkliknite si možnosť Rozšírené a v ponuke zbadáte Obnovenie možností. Kliknite na túto položku a v novej ponuke môžete vidieť všetky možnosti resetovania. Vyberte Vymazať všetky dáta (obnovenie výrobných nastavení). To vám vymaže telefón do podoby, keď bol úplne nový. Musíte si tak celý telefón nastaviť odznova, ale celý proces je veľmi jednoduchý, keďže máte vytvorenú zálohu dát. Jednoducho sa prihlásite so svojím Google účtom a necháte si z tohto účtu obnoviť všetky dáta. Váš telefón tak bude fungovať ako predtým a navyše sa dostanete k nechtiac zmazaným správam.

Ak nechcete Resetovať a následne obnovovať všetky nastavenia a dáta v telefóne, existujú aj iné možnosti obnovenia zmazaných správ, avšak tie si už vyžadujú aplikácie tretích strán. Môžete siahnuť napríklad po aplikáciách PhoneRescue alebo Dr. Fone Android Data Recovery, ktoré patria medzi tie najznámejšie. Všetky tieto aplikácie ale fungujú rovnako – prehľadávajú dáta vo vašom telefóne a hľadajú stopy po zmazaných správach. Ak ich nájdu, následne si môžete vybrať, ktoré správy obnovíte. Tu už ale musíte počítať s tým, že sú tieto aplikácie platené a navyše nemáte istotu, že sa im podarí nájsť zmazané správy.