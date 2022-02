Kolíková: Obvody súdnej mapy vo veľkej miere rešpektujú požiadavky prokuratúry

„To, že je momentálne debata o tom, či budú alebo nebudú štyri pracoviská okresných súdov, určite nie je pádna požiadavka na komplikácie, ktoré by súviseli s prácou prokuratúry,“ podotkla s tým, že aj v súčasnosti rezort rokuje s prokuratúrou o tom, ako budú vyzerať pozmeňovacie návrhy v parlamente.

Prokuratúra podľa jej slov sama navrhla zrušiť niektoré pracoviská. „Mala za to, že ich pôsobenie nedáva zmysel s ohľadom na to, koľko je vecí v danom obvode,“ poznamenala. Nie je podľa nej namieste rozprávať ani o potrebe dlhého cestovania prokurátorov. “Určite to radikálne nemení prácu prokuratúry,„ doplnila.

Problém nevidí ani v koordinácii prokuratúr s rozvrhmi práce na súdoch. "Rozvrh práce sa tvorí tak, aby bol pre nasledujúce obdobie ďalšieho roka. Keď dôjde k nejakej zmene počas roka, súvisí to s tým, že sudca z rôznych dôvodov vypadne,“ podotkla. Keď sa bude tvoriť rozvrh práce, malo by vždy prísť ku konzultácii s krajským prokurátorom.

Šance, že parlament schváli jej návrh, vidí veľmi reálne. "Myslím si, že je tu veľký záujem splniť programové vyhlásenie vlády, aj míľniky plánu obnovy a odolnosti. Verím, že celý projekt bude úspešný,“ priblížila.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka v utorok (1. 2.) zdôraznil, že návrh súdnej mapy nezohľadňuje potreby trestnej justície. Jeho prvý námestník Jozef Kandera dodal, že významná činnosť prokuratúry je trestná agenda. Pokiaľ pobočka súdu nebude mať trestnú agendu, pre prokuratúru je to podľa neho neefektívne. Kolíková tvrdí, že trestná agenda nemá na súdoch ani 20-percentný podiel.