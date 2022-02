Smer opäť vyzval Hlas a SNS k predvolebnej spolupráci

Šéf opozičného Smeru-SD Robert Fico opäť vyzval mimoparlamentný Hlas-SD na rokovanie o spolupráci pred jesennými komunálnymi a regionálnymi voľbami, ktorá by mala vyvrcholiť pri parlamentných voľbách. Fico chce, aby súčasťou rokovaní bola aj mimoparlamentná SNS.

„Jedine spolupráca je schopná doviesť krajinu k predčasným voľbám a zmene vlády,“ povedal Fico na stredajšej tlačovej konferencii a opäť vyzval Hlas-SD na vytvorenie predpokladov na predvolebnú spoluprácu. Je to podľa neho aj výsledkom rokovaní okresných a krajských štruktúr Smeru-SD. Zdôraznil, že hovorí o spolupráci strán či vytváraní koalícií, nie o integrovaní strán.

Fico si myslí, že súčasná koalícia by sa mohla pokúsiť vytvárať bloky aj napríklad s pravicovými opozičnými stranami, preto by sa mali spájať aj opozičné strany, ako Smer-SD a Hlas-SD. „Musíme predpokladať, že zúfalstvo dovedie predstaviteľov strán vládnej koalície, ale aj pravicovej mimoparlamentnej opozície, teda strán, ktoré sú ku koalícii blízko, k tomu, že budú vytvárať bloky alebo jeden blok,“ povedal. „Realita nás núti, aby sme aj v opozícii silné politické strany takto rozmýšľali,“ dodal.

Šéf Smeru-SD zopakoval ambíciu strany vyhrať parlamentné voľby, ak by sa to však nestalo, bude rešpektovať výsledky aj to, že vládu má zostavovať víťaz. Nemal by problém ani s tým, aby bol premiérom líder Hlasu-SD Peter Pellegrini.

„Keď niekto vyhrá voľby regulárnym demokratickým spôsobom, povinnosťou jeho súputníka je rešpektovať výsledky volieb a to, že víťaz má byť poverený zostavením vlády. Tak bude (Pellegrini) predsedom vlády, ja nemám s tým žiadny problém,“ reagoval s tým, že v súčasnosti je potrebné ponúknuť voličom alternatívu.

Tomáš nevylúčil spoluprácu so Smerom pri komunálnych voľbách

Podpredseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Erik Tomáš nevylúčil spoluprácu so Smerom-SD pri blížiacich sa komunálnych voľbách. Ponuku lídra Smeru-SD Roberta Fica však označil za trochu schizofrenickú. Podčiarkol, že karty rozdajú voliči. Do parlamentných volieb pôjde Hlas-SD podľa jeho slov určite ako samostatná strana.

„Na jednej strane sa o nás vyjadruje, že sme zradcovia, a potom nás volá do spolupráce. Je to trochu schizofrenické,“ reagoval Tomáš na ponuku spolupráce zo strany Fica, ktorý súčasných členov Hlasu-SD kritizoval po ich odchode z jeho strany.

Tomáš zopakoval, že z volebnej spolupráce Hlas-SD vylúčil len ĽSNS a OĽANO. Priblížil, že vylúčenie ĽSNS je ideologické a vylúčenie OĽANO súvisí s ich amatérskym riadením krajiny.