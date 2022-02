Kolíková: Ustanoviť skorší termín jesenných volieb by nemal byť zásadný problém

„Musí k tomu, samozrejme, byť včas legislatívny proces, ale nemyslím si, že by s tým mal byť zásadný problém,“ povedala počas stredajšieho rokovania vlády. I Kolíková si myslí, že by bolo v prospech účasti, ak by sa nekonali počas víkendu, v ktorom budú ľudia chodiť na hroby svojich blízkych. „Vzhľadom na to, že ide o komunálne voľby a aká je rozcestovanosť ľudí na tieto sviatky, by to mohol byť problém,“ myslí si.

V koalícii sa o konkrétnej právnej úprave podľa nej ešte nebavili. Nechce ani špekulovať, kto príde s touto iniciatívou, upozornila, že záležitosť nie je v gescii jej rezortu.

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) si nemyslí, že by pre jeden dátum, ktorý sa im nepáči, mali meniť zákon. Jeho názor podľa vlastných slov nie je definitívny. „Neštrngajme s tým. Nechajme to tak nastavené, ako to je,“ poznamenal Sulík. Podporil by dvojkolovú voľbu pri väčšinových typoch volieb. Tým pádom by sa v dvoch kolách mohli voliť predsedovia samosprávnych krajov, primátori a starostovia.

Naopak, minister financií SR a šéf OĽANO Igor Matovič je ochotný návrh na určenie skoršieho termínu jesenných volieb, podporiť. „Je to rozumný návrh,“ myslí si.

Komunálne voľby a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú na jeseň konať prvýkrát v jednom termíne. Podľa lehôt, ktoré stanovuje zákon, by mali byť 29. októbra. Pri oboch typoch volieb zákon hovorí, že sa majú konať v posledných 14 dňoch ich volebného obdobia. Voľby do orgánov samosprávy obcí boli naposledy 10. novembra 2018 a voľby do vyšších územných celkov 4. novembra 2017. Spoločný sobotný termín, ktorý pre obe voľby spĺňa podmienku dvoch týždňov, je 29. október. Termín vyhlási predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).