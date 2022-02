Prieskum volebných preferencií: Na čele je Smer-SD

Koncom januára by voľby vyhrala strana Smer-SD s 15,6 percenta hlasov. Nasledovali by Hlas-SD a SaS, obe so ziskom 13,5 percenta. Vyplýva to z volebného modelu agentúry Median SK na vzorke 1006 respondentov. Zber dát sa konal od 27. januára do 1. februára.

Ďalšie v poradí by bolo Progresívne Slovensko so ziskom 10,6 percenta hlasov, hnutie OĽANO by volilo 9,5 percenta opýtaných. V parlamente by boli tiež poslanci Sme rodina (5,7 percenta), hnutie Republika (5,6 percenta) a KDH (5 percent).

Strana ĽSNS by sa už do Národnej rady (NR) SR nedostala. Podľa modelu by získala 4,1 percenta hlasov. Za Alianciu by hlasovalo 3,4 percenta, za SNS 3,1 percenta a strana Za ľudí by získala 2,5 percenta. Dobrú voľbu a Spolu by si vybralo 1,6 percenta opýtaných.

V ankete sa viac ako 70 percent respondentov vyslovilo, že by voliť išlo, naopak, 28 percent by sa na voľbách určite alebo skôr nezúčastnilo.