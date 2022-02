Ako schudnúť pomocou koriandru. Takto urýchlite pálenie kalórií

Viscerálny tuk patrí medzi skryté zdravotné hrozby, pretože sa hromadí v strede tela v oblasti v orgánov a nemožno ho bežným pohľadom vidieť. Ľudí vystavuje riziku srdcového infarktu a metabolických porúch. Podľa odborníkov však jeden nápoj dokáže pomôcť pri odstraňovaní tohto nebezpečného tuku.

Jedným z hlavných nebezpečenstiev viscerálneho tuku je produkcia väčšieho množstva proteínov nazývaných cytokíny, ktoré spúšťajú zápal na nízkej úrovni. To zase zvyšuje riziko iných chronických stavov. Na zníženie ukladania viscerálneho tuku v tele je potrebná kombinácia cvičenia a diéty. Podľa odborníkov nám v tom môže pomôcť aj špeciálny zelený džús z koriandra.

Listy, semená, kvety a plody koriandra majú vysoký obsah antioxidantov. Rastlina vykazuje široké spektrum liečivých účinkov, ktoré zahŕňajú antidiabetické, antioxidačné a protirakovinové. Šťava z koriandrových listov je obľúbená na rýchle chudnutie, pretože zvyšuje metabolizmus. Je dobré ju zmiešať s citrónovou šťavou, ktorá zlepší chuť aj účinok.

V štúdii publikovanej v Journal of Agriculture & Biology vedci skúmali účinky doplnkov stravy so semenami koriandra na ukladanie lipidov viscerálneho tukového tkaniva u rastúcich potkanov.

Hlodavce boli kŕmené buď štandardným krmivom pre potkany alebo štandardným krmivom doplneným o rozdrvené semená koriandra. Po piatich týždňoch výskumníci zaznamenali výrazný rozdiel vo viscerálnom tuku hlodavcov. Vedci vysvetlili:

„Zatiaľ čo suplementácia stravy koriandrom neovplyvnila obsah lipidov v pečeni, výrazne zvýšila množstvo mononenasýtených a polynenasýtených mastných kyselín vo viscerálnom tukovom tkanive, kde tiež znížila obsah mastných kyselín. Koriander zvýšil pomer omega 3: omega 6 vo viscerálnom tukovom tkanive, čo môže vysvetliť jeho zdravotné prínosy."

Zistenia sú v súlade s ďalším výskumom publikovaným v časopise Journal of Animal and Veterinary Advances, ktorý skúmal účinky doplnkov so semenami koriandra. Výsledky štúdie potvrdili hypolipidemickú a antioxidačnú funkciu.

Pridanie dvoch až štyroch percent semien koriandra do stravy zvieraťa výrazne znížilo ukladanie brušného tuku a zvýšilo PUFA (polynenasýtené tuky).

Obmedzením oboch vyššie uvedených štúdií je, že boli vykonané na zvieratách, takže je potrebný ďalší výskum, aby sa zistila klinická účinnosť koriandru na liečbu viscerálneho tuku u ľudí.

Predchádzajúce výskumy však dospeli k záveru, že listy zvyšujú metabolizmus zvýšením sekrécie inzulínu, ktorý pomáha riadiť hladinu cukru v krvi.