Pápež sa modlí za rádové sestry "degradované na otročenie" duchovenstvu

František (85) venoval svoju pravidelnú mesačnú video modlitbu rádovým sestrám a zasväteným laičkám a poďakoval sa im za prácu.

„Vyzývam vás, aby ste bojovali, ak sa v niektorých prípadoch s nimi zaobchádza neférovo, dokonca aj v rámci Cirkvi; ak slúžia tak veľa, že sú degradované na otročenie – napríklad mužom Cirkvi,“ oslovil pápež aj ostatných ľudí.

„Modlime sa za rádové sestry a zasvätené laičky, ďakujme im za misiu a odvahu. Nech ďalej hľadajú nové odpovede na výzvy našich čias,“ dodal.

„Nenechajte sa odradiť. Konajte dobro v mene Boha, prostredníctvom apoštolskej práce,“ apeloval ešte na rehoľníčky František.

Zneužívanie rehoľníčok pridelených na výpomoc do domácnosti v mužskej hierarchii katolíckej cirkvi, predovšetkým do služby ku kardinálom, bolo v roku 2018 témou článku vo vatikánskom denníku Osservatore Romano.

„Tieto ženy pracujú ako slúžky“ pre kňazov, biskupov a kardinálov, „varia, upratujú, perú šatstvo“ a sú „veľmi zle platené“, povedala novinárka Lucetta Scaraffiová, ktorá viedla investigatívnu prácu a výsledný článok zverejnila v ženskej prílohe spomínaného denníka.

„V Cirkvi sa to pokladá za normálne – ženy musia slúžiť a nič za to nepýtať,“ povedala pre AFP Scaraffiová, autorka knihy Feminist and Christian (Feministka a kresťanka).