Nízka hladina testosterónu súvisí s dvoma ochoreniami: 12 príznakov, ktoré treba poznať

Testosterón je hormón prirodzene vytváraný telom muža aj ženy, hoci mužský organizmus ho produkuje vo vyššom množstve. Testosterón u mužov ovplyvňuje vzhľad a pohlavný vývoj, stimuluje tvorbu spermií a libido a pomáha pri tvorbe svalov a kostí.

Nízka hladina testosterónu u mužov predstavuje problém, ktorý sa môže odzrkadliť na celom rade príznakov a zdravotných komplikácií. Absencia hormónu sa najčastejšie spája s nízkym libidom, erektilnou dysfunkciou, depresívnou náladou a nedostatkom energie.

Štúdia publikovaná v žurnále Alzheimer's and Dementia poukazuje na skutočnosť, že nedostatok testosterónu u starších mužov takisto súvisí so zvýšeným rizikom demencie a Alzheimerovej choroby. Na základe výskumu s takmer 160 tisíc účastníkmi sa síce nepodarilo nájsť kauzálnu spojitosť medzi hormónom a týmito dvoma ochoreniami, no ide o jeden z najmasívnejších výskumov zaoberajúcich sa touto problematikou, takže poskytuje dobrý základ pre budúce bádanie.

Vedci zo Západoaustrálskej univerzity v Perthe sa pozreli na údaje z britskej biomedicínskej databázy UK Biobank, ktorá im poskytla podrobnosti o zdravotnom stave 159,411 mužov vo veku 50 a 73 rokov. U 826 z nich došlo ku vzniku demencie, z čoho 288 z nich trpelo jej najčastejšou formou, Alzheimerovou chorobou.

Vedci si zatiaľ nie sú istí, aká je úloha testosterónu pri vzniku dvojice neurodegeneratívnych ochorení. Nejde však o prvý výskum, ktorý poukázal na ich spojitosť s týmto hormónom. Do úvahy treba vziať aj skutočnosť, že Alzheimerovou chorobou väčšinou trpia ženy, čo opäť zdôrazňuje možnú ochrannú funkciu testosterónu.

Nízka hladina testosterónu čoraz viac trápi najmä mladých mužov. Výskum z roku 2007 dokázal výrazný pokles priemernej hladiny tohto hormónu u mužov oproti osemdesiatym rokom. Vedci odhadujú, že ročne dochádza k asi jednopercentnému zníženiu, čo môže súvisieť s pokračujúcou industrializáciou, sedavým spôsobom života a nezdravou stravou.

Ako zistiť, či trpíte nedostatkom testosterónu

Za bežnú hladinu testosterónu u muža považujeme dávku 300 až 1000 ng/dL. Jeho úroveň v krvi dokážete zistiť jedine pomocou laboratórneho vyšetrenia. V prípade, že dôjde k ráznemu poklesu, môže sa vyskytnúť celý rad príznakov, pričom za najčastejšie považujeme tieto: