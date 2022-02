Výbor k Žilinkovi nebol uznášaniaschopný, poslanci obštrukcii nerozumejú

Poslanci z SaS a Za ľudí nerozumejú obštrukcii, ktorá znemožnila rokovanie. Miloš Svrček zo Sme rodina pre TASR uviedol, že na výbor neprišiel, lebo jeho zvolanie bolo divadlo.

„Nerozumiem obštrukcii, ak sme v demokracii, je prirodzené, že chce ústavnoprávny výbor rokovať s generálnym prokurátorom,“ povedal novinárom Šeliga, ktorý považuje zvolenie Žilinku za zlé rozhodnutie koalície. Ondrej Dostál z klubu SaS kritizoval poslancov opozície a Sme rodina, ktorí na výbor neprišli. Hovorí o neúcte voči Žilinkovi.

Svrček pre TASR uviedol, že sa odmieta zúčastňovať na politických cirkusoch. Odmieta tiež, aby sa generálnemu prokurátorovi určovalo, kam môže cestovať. Považuje to za scestné. Ani v budúcnosti sa neplánuje zúčastňovať na výbore, ktorý nebude o vecných témach, ale len o politických divadlách.

Na budúci týždeň by sa malo konať stretnutie s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou k novele Trestného poriadku. „Očakávame, že tam budú zapracované zmeny súvisiace s paragrafom 363, požiadavku dostala. Ak ho nepredloží, predložíme to my. Variantov, ako upraviť 363, je viacero,“ povedal Šeliga, podľa ktorého treba paragraf 363 zrušiť.

Žilinka zdôraznil, že pri svojom rozhodovaní sa nemôže nechať ovplyvňovať médiami či verejnou mienkou. „Kompromisy v tejto oblasti sú cestou do pekla,“ povedal.

Poslanci sa zaujímali aj o vývoj sťažnosti vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Jána Č. a ďalších voči uzneseniu o vznesení obvinenia. Prvý námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera informoval, že obdobie rozhodovania o sťažnostiach nepovažuje za neprimerane dlhé. Ešte podľa jeho slov nebolo rozhodnuté o sťažnostiach obvinených.

Generálny prokurátor zopakoval, že svoju cestu do Moskvy nevníma negatívne. Zdôraznil, že pri každom stretnutí s ruským generálnym prokurátorom apeloval na dodržiavanie a rešpektovanie ľudských práv a slobôd i na rešpektovanie zákonnosti.