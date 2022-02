Čaputová: Interpretačné doložky k obrannej dohode s USA sú obsahovo v súlade

„Znamená to, že obe zmluvné strany si v zásade rovnakým spôsobom vykladajú text tej dohody. Je to dobré práve pre to, že všetky ďalšie, nielen táto politická generácia, sú viazané z hľadiska interpretácie dohody týmito interpretačnými doložkami,“ vyhlásila prezidentka.

Čaputová opäť potvrdila, že by vyhlásila referendum o súhlase s dohodou s USA, ak by boli splnené ústavné podmienky. Zatiaľ nechcela komentovať, či by pri ratifikácii čakala na výsledok referenda. „Nepredbiehajme. Zmluva zatiaľ nie je podpísaná, odsúhlasená v parlamente, zároveň tu neprebieha žiaden ohlásený zber podpisov, nie sú známe otázky, zároveň ratifikačný proces nijakým spôsobom nebráni tomu, aby ľudia realizovali svoje petičné právo, ktoré môže smerovať k referendu.“

Podpis dohody o obrannej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými sa očakáva vo štvrtok 3. februára. Do USA preto vycestuje slovenská delegácia na čele s ministrom obrany Jaroslavom Naďom (OĽANO) a ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom (nominant SaS).

Uzavretie dohody o spolupráci v oblasti obrany vlády SR a USA už odsúhlasila vláda a Bezpečnostná rada SR. Po podpise dokumentu na základe splnomocnenia hlavy štátu ho musí ešte odobriť Národná rada SR. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou.

Zmluva by mala umožniť americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Slovensko ich má poskytovať bez nájomného. Dohoda by mala platiť desať rokov. Potom zostáva platná, alebo ju možno vypovedať s ročnou výpovednou lehotou.

Opozícia zmluvu kritizuje a hovorí o vytváraní amerických vojenských základní na Slovensku, približovaní amerických vojsk k ruskej hranici a okliešťovaní kompetencií našich štátnych orgánov.