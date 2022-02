Video: Suja sa v pléne ospravedlnil Benčíkovi, vzápätí ho znova označil za eštebáka

Podávanie monoklonálnych protilátok sa o týždeň zastaví, avizuje ministerstvo

DNES - 15:26 Domáce

Podávanie monoklonálnych protilátok proti ochoreniu COVID-19 by sa malo približne o týždeň zastaviť. Očakáva to Ministerstvo zdravotníctva SR. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.