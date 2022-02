Vlčan zvolal prvý krízový štáb od nástupu do funkcie, Hlas kritizuje zoznam pozvaných

Šéf Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO) na utorok zvolal prvé zasadnutie krízového štábu od svojho nástupu 8. júna 2021. Kto by však čakal, že bude diskutovať s potravinármi a poľnohospodármi, o zabezpečení poľnohospodárskej a potravinárskej výroby počas vlny omikron, bude prekvapený. Uviedla to Patrícia Medveď Macíková, hovorkyňa mimoparlamentnej strany Hlas-SD.

„Minister Vlčan z OĽANO na svoj prvý krízový štáb, po 8 mesiacoch vo funkcii, pozval 17 ľudí. Zoznam pozvaných nás doslova šokoval. Obsahuje len dvoch zástupcov agropotravinárskeho sektora. Naopak, sú v ňom až jedenásti vlastní úradníci ministra a traja obchodníci. Obchod pritom patrí pod gesciu ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS). Bankár Vlčan je evidentne úplne odtrhnutý od reality a úplne ponorený do kšeftov, ktoré začne čoskoro preverovať NAKA. To chce takouto pracovnou skupinou riešiť krízovú situáciu výroby potravín a starostlivosti o hospodárske zvieratá počas vlny omikron,“ povedal Róbert Puci, nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a člen predsedníctva strany Hlas–SD.

Prekvapivo, v zložení krízového štábu agrorezortu sú podľa neho napríklad generálni riaditelia sekcie pozemkových úprav, sekcie lesného hospodárstva, sekcie kontroly, či sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb. Z hľadiska krízových postupov sú pritom tieto sekcie úplne bez kompetencií a relevancie. Naopak, bohaté zastúpenie v krízovom štábe ministra z OĽANO majú lobisti obchodníkov, ktorých si minister pozval až troch, teda o jedného viac ako agropotravinárov.

„Bankár a kšeftár OĽANO Samuel Vlčan nemá na poste ministra pôdohospodárstva čo hľadať. Vyzývame premiéra Hegera (OĽANO), aby ho okamžite odvolal. Nielen jeho škandály s prideľovaním dotácií nominantom OĽANO, ale aj bezbrehá podpora obchodníkov na úkor slovenských potravinárov a poľnohospodárov je do očí bijúca. Dokazuje to aj novela zákona o potravinách, ktorú predkladá do NR SR. Tento návrh OĽANO znamená zásadné zhoršenie kontroly obchodníkov na úkor bezpečnosti spotrebiteľov. Novela ohrozuje slovenských spotrebiteľov a významne poškodzuje slovenských výrobcov potravín. Hlas–SD bude hlasovať proti tomuto kšeftu OĽANO so sektorom, ktorý dosiahol počas pandémie rekordné zisky,“ zdôraznil Puci.