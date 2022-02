Video: Matka hodila svoju dcéru do medvedieho výbehu v ZOO

Kamera zachytila šokujúci moment, keď matka pustila svoju trojročnú dcéru do výbehu medveďa hnedého v zoologickej záhrade v Taškente v Uzbekistane.

Na záberoch je vidno, ako matka držala za ruky svoje dieťa prevesené pred zábradlie na okraji výbehu. Náhle pustila malé dievča do výbehu, zatiaľ čo ostatní návštevníci s hrôzou sledovali jeho pád. Jeden z mužov, ktorý sa postavil k zábradliu, už nestihol reagovať.

Po tom, čo dievčatko pristálo v priekope, sa k nej priblížil medveď Zuzu. Začal ho oňuchávať, no zamestnanci Zoo následne šelmu zahnali do stredu výbehu. Personál tak stihol dieťa zachrániť a po páde z 5-metrovej výšky utrpelo otras mozgu a viaceré odreniny.

Hovorkyňa zoo pre médiá uviedla:

„Mladá žena hodila malé dievčatko do výbehu medveďa hnedého pred očami všetkých návštevníkov. Nebolo úplne jasné, aký bol jej motív. Návštevníci aj zamestnanci zoo sa ju pokúšali zastaviť - ale nepodarilo sa im to. Bojíme sa čo i len pomyslieť na to, ako by sa to skončilo, keby medveď reagoval na batoľa ako na svoju korisť. Zuzu, samec kaukazského medveďa hnedého, sledoval ženu, ktorá dieťa prehodila cez kovový plot. Spadla do priekopy pod plotom.“