Tento nápoj môže spôsobiť náhlu zástavu srdca

Infarkt myokardu zvyčajne prichádza náhle a lekári majú len veľmi málo času, aby zasiahli a u pacienta predišli smrti. Prevencia je preto kľúčová, pretože väčšine prípadov sa dá vyhnúť. Vedci však varujú, že jeden nápoj môže zvýšiť riziko zástavy srdca aj u mladých a inak zdravých jedincov.

Srdcový infarkt nastáva, keď dôjde k zablokovaniu prietoku krvi do srdca, čo môže spôsobiť množstvo faktorov. Jeden z výskumov naznačil, že konzumácia príliš veľkého množstva energetických nápojov môže u zdravých ľudí vyvolať náhlu zástavu srdca.

Hlavné nebezpečenstvo nápoja spočíva v jeho vysokej koncentrácii kofeínu. Ten je skrytý v látkach, ako je guarana. Ide o zlúčeninu rastlinného pôvodu, ktorá je identická s kofeínom, ktorý sa nachádza v káve.

Hoci sa konzumácia kofeínu vo všeobecnosti považuje za bezpečnú, s väčšími dávkami boli hlásené nežiaduce účinky. Guarana však obsahuje dvojnásobné množstvo kofeínu ako v kávových zrnách. Keď sa guarana zmieša s inými populárnymi látkami, ako je ženšen a taurín, môže vytvárať nebezpečné interakcie, varovali vedci.

Autori štúdie z roku 2017, publikovanej v Anatolian Journal of Cardiology , zaznamenali prevalenciu „nevysvetliteľných zástav srdca u mladých ľudí po konzumácii energetických nápojov“.

Poznamenali, že udalosti boli obzvlášť rozšírené medzi tými, ktorí miešali energetické nápoje s alkoholickými nápojmi. „Niektoré nápoje a niektoré doplnky, ktoré obsahujú stimulanty, môžu viesť ku kritickým a zriedka nezvratným kardiovaskulárnym príhodám u mladej populácie,“ uviedli vedci.

Najdôveryhodnejším vysvetlením je, že energetické nápoje „vedú ku katastrofickým udalostiam prostredníctvom smrteľných arytmií“. Arytmia je stav spôsobený chybnou signalizáciou, ktorá koordinuje tlkot srdca.

Pri arytmii môže srdce biť príliš rýchlo, príliš pomaly alebo nepravidelne. V závažných prípadoch môže tento stav spôsobiť rýchle, chaotické elektrické signály, ktoré prechádzajú do dolných srdcových komôr. To môže viesť k vážnym problémom, ktoré môžu spôsobiť smrť, ak sa srdcový rytmus neobnoví do niekoľkých minút.

Prevencia infarktu zvyčajne zahŕňa liečbu vysokého krvného tlaku a vysokého cholesterolu. Hlavným rizikovým faktorom srdcového infarktu sa dá predísť kombináciou cvičenia a zdravej výživy. Je potrebné jesť veľa ovocia, zeleniny, celozrnných výrobkov, hydiny, rýb a iných chudých bielkovín, orechov, semien a rastlinných olejov. Nasýtené tuky by mali predstavovať menej ako šesť percent denného príjmu kalórií.

Alkohol a tabak majú tiež významný vplyv na kardiovaskulárne rizikové faktory, ale fajčenie je určite horšie ako pitie. Vdychovanie cigaretového dymu poškodzuje bunky, čo spôsobuje značné škody aj na tepnách, čím sa zvyšuje riziko infarktu.