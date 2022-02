Tehotná novozélandská novinárka sa vráti z Afganistanu do vlasti

Novozélandská vláda jej totiž ponúkla voucher do zariadenia, kde absolvuje povinnú desaťdňovú karanténu. Informovala o tom v utorok agentúra AP.

Vládna ponuka pre Charlotte Bellisovú je ústupkom zo strany Nového Zélandu, ktorého úradníci predtým trvali na tom, že novinárka sa musí znova uchádzať o miesto v stále vyťažených karanténnych hoteloch.

Podpredseda vlády Grant Robertson však informoval, že Bellisovej ponúkli voucher na hotelovú izbu a v prípade záujmu ho poskytnú aj jej partnerovi.

Bellisová sa poďakovala Novozélanďanom za ich podporu a prisľúbila, že bude naďalej vyzývať vládu, aby našla riešenie pre režim na hraniciach. Dodala, že je sklamaná, že rozhodnutie vlády bolo jednorazové a netýka sa ďalších tehotných Novozélanďaniek.

Chris Bunny, šéf novozélandského karanténneho systému, povedal, že nová ponuka bola Bellisovej predložená, pretože Afganistan, kde sa rozhodla čakať na vyriešenie svojej situácie, je „extrémne nebezpečný a existuje tam riziko terorizmu“.

Bunny ubezpečil, že publicita okolo prípadu Bellisovej nebola rozhodujúcim faktorom pre konanie úradov: jediným hľadiskom bola podľa neho novinárkina bezpečnosť.

Ako poznamenala agentúra AP, Bellisovej kauza dostala vládu Nového Zélandu do nepríjemnej situácie v čase, keď tisíce občanov krajiny čakajú v zahraničí, kým sa pre nich uvoľní miesto v armádou spravovaných pohraničných karanténnych hoteloch.

Novinárka, ktorá je teraz v 25. týždni tehotenstva, uviedla, že najprv sa neúspešne pokúsila dostať na Nový Zéland prostredníctvom systému v štýle lotérie a potom požiadala o návrat v stave núdze, ale táto jej žiadosť bola zamietnutá.

Bellisová a jej partner, belgický fotoreportér Jim Huylebroek, vlani pokrývali sťahovanie amerických vojakov z Afganistanu, kam boli vyslaní z Kataru.

V septembri minulého roka, po návrate do Kataru, kde pracovala ako spravodajkyňa televízie Al-Džazíra, Bellisová zistila, že je tehotná. V novembri podala výpoveď, lebo byť v Katare tehotná a nevydatá je v rozpore so zákonom.

Novinárka sa so svojím partnerom vrátila do jeho rodnej krajiny, Belgicka. Podľa svojich vyjadrení tam však dlho zostať nemohla, pretože nemá belgické občianstvo.

Variant, že by cestovala z krajiny do krajiny na turistické víza, by bol finančne náročný a otázny aj z hľadiska zdravotnej starostlivosti, takže sa Bellisová spolu s Huylebroekom vrátili do Afganistanu - mali platné tamojšie víza, kontakty z prostredia hnutia Taliban jej ponúkli pomoc a mohli odtiaľ bojovať o návrat na Nový Zéland, konštatovala AP.

V Afganistane vládnuce hnutie Taliban sa pritom dostalo pod medzinárodnú kritiku za represívne pravidlá, ktoré od svojho nástupu k moci - v polovici augusta minulého roku - uvalilo na ženy, vrátane toho, že dievčatám odopiera vzdelanie po šiestom ročníku.

Nedávno však Taliban deklaroval, že všetky dievčatá a ženy budú môcť chodiť do školy po afganskom Novom roku, ktorý sa slávi koncom marca.

Zatiaľ čo sa ženy vrátili do práce na ministerstvách zdravotníctva a školstva, tisíckam úradníčok nové vedenie krajiny neumožnilo vrátiť sa na svoje miesta.