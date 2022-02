Ak prejde autorský zákon, tvorcovia chcú požiadať prezidentku o vetovanie

Vo zvolenskej nemocnici chýba pre koronavírus takmer 50 zamestnancov

Vo zvolenskej nemocnici v súčasnosti pre koronavírusový variant omikron chýba takmer 50 zamestnancov. Nie je to však len pre ich ochorenie, súvisí to i so zatvorením škôl.