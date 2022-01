Video: Muža omylom zamkli v obchode, pracovníci odišli 15 minút pred záverečnou

Američan, na TikToku známy pod prezývkou „khaosblackmetal“, na tejto sociálnej sieti zverejnil video zachytávajúcich jeho zážitok z nakupovania v supermarkete Aldi.

Muž sa vybral na nákup krátko predtým, ako mali obchod zavrieť, no to ešte netušil, že všetci zamestnanci sa rozhodnú skončiť v ten deň o čosi skôr. Keďže posledná pokladníčka netušila, že má v práci ešte zákazníka, uzamkla celú predajňu a odišla domov.

Napriek tomu, že situácia na prvý pohľad pôsobí traumatizujúco, muža to nevyviedlo z miery, a celý zážitok si nahral. Vo videu vysvetľuje, že zámok na dverách by mohol odomknúť aj sám, ale spustil by tým alarm, a tak radšej vopred zavolal políciu.

„Aspoň sa nemusím báť, že umriem od hladu, lebo je tu kopa jedla,“ hovorí uväznený zákazník vo videu. Neskôr našiel aj regály s alkoholom, ktoré ho takisto potešili. Z obchodu sa mu nakoniec podarilo dostať von s pomocou polície.

Američan v komentároch vysvetlil, že pri vstupe do obchodu prešiel aj okolo pokladníčky a ďalšieho zákazníka, no tí si ho zrejme nevšimli. V momente, keď zhasli všetky svetlá, predpokladal, že obchod sa zatvára, a tak sa vybral k pokladni. Tam však už nikoho nenašiel, a cez okno len videl, ako pokladníčka nasadá do auta a odchádza.

Muž sa napokon dozvedel, že v obchode nezamkli len jeho, ale aj ďalšieho zákazníka, okolo ktorého na začiatku prechádzal. Polícia našťastie zobrala celú udalosť s humorom. Na miesto museli privolať aj vedúceho predajne, ktorý dvere odomkol tak, aby sa nespustil alarm.

„Chceli sme zaplatiť za nákup, ale povedali nám, že sa máme vrátiť až zajtra,“ tvrdí zákazník. „Stále nakupujem v Aldi, necítim voči nim žiadny hnev,“ dodáva.