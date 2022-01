Britský minister v Budapešti: Rusko-ukrajinský konflikt ohrozuje aj Maďarsko

Ak by sa ruská agresia voči Ukrajine zmenila na inváziu, potom by veľké škody utrpelo aj Maďarsko, lebo by rástli ceny energií a potravín, vznikli by problémy v ekonomike a hrozil by tiež migračný tlak. Podľa agentúry MTI to vyhlásil britský minister obrany Ben Wallace v pondelok v Budapešti po schôdzke s maďarským šéfom rezortu obrany Tiborom Benkőm.

Podľa Benkőa je Maďarsko zaviazaným členom NATO. Minister dodal, že vďaka prebiehajúcemu programu rozvoja síl je maďarská armáda silná.

Ministri rokovali o možnostiach zmiernenia rusko-ukrajinského konfliktu v snahe odvrátiť najhorší možný scenár, ktorým by bola vojna. „Uprostred boja proti koronavírusovej pandémii bo bolo vyhrotenie konfliktu mimoriadne veľkým problémom,“ podčiarkol Wallace.