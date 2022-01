Video: Pes zasiahol proti prachovému diablovi

Prachový diabol alebo piesočný vír je prírodný úkaz, ktorý vzniká cirkuláciou vzduchu na teplom alebo suchom povrchu a studeného vzduchu z oblačnosti. Vzhľadom pripomína malé tornádo a väčšina živočíchov vie, že pri jeho formácií sa treba schovať. Pes v tomto videu však ignoroval všetky varovania a rozhodol sa proti vzdušnému víru zakročiť.

Psík sa rozbehol priamo do stredu víru, akoby to bola hračka a chvíľu sa na mieste šantil. Podarilo sa mu tak úkaz rozptýliť a podľa viacerých komentujúcich tak možno zabránil katastrofe. Aj keď pravdepodobnosť, že by z tohto víru vzniklo tornádo, bola nízka, štvornohý chlpáč preventívne všetkých zachránil.

Video: Pes rozptýlil prachový vír