Žilinka vníma neuznášaniaschopnosť výboru ako neúctu voči Generálnej prokuratúre

Žilinka hovorí o nebezpečnom trende "kopnúť si do GP". Trvá na tom, že pri ceste do Ruska neporušil žiadne predpisy, ani sankčné. Podotkol, že aj počas stretnutia so svojim ruským náprotivkom Igorom Krasnovom zdôrazňoval potrebu dodržiavania zákonnosti. Verí, že z histórie sa vedia všetci poučiť.

„Nevidím dôvod, prečo by som sa ja mal stavať ústretovo voči tým, ktorí pohŕdajú generálnou prokuratúrou,“ podotkol Žilinka po konštatovaní neuznášaniaschopnosti výboru. Pre médiá opakovane zdôraznil, že pri návšteve Ruska neporušil žiadne predpisy. Vyzval na objektívny prístup bez pokrytectva, prekrúcania faktov či zamlčania skutočností. Pripomenul, že okrem neho sa na oslavách v Ruskej federácii zúčastnili aj šéf slovinskej či belgickej prokuratúry a ďalší zástupcovia európskych prokuratúr.

Zdôraznil, že tam neuzatváral žiadnu zmluvu, ale plán spolupráce generálnych prokuratúr so svojim rezortným kolegom. „Na každom jednom stretnutí s generálnym prokurátorom som prízvukoval zákonnosť, dohľad nad zákonnosťou a ochranu základných práv a slobôd. To sa napokon pretavilo aj do jedného z bodov tých okrúhlych stolov a stretnutí na vysokej úrovni,“ uviedol s tým, že i o tomto sa bude diskutovať na nasledujúcich odborných stretnutiach.

Poznamenal, že s Ruskou federáciou je potrebné spolupracovať napríklad v oblasti právnej pomoci, extradícii, vyhľadávania majetkov pochádzajúcich z trestnej činnosti, envirokriminality, terorizmu či kybernetických hrozieb.

Odmieta, že by jeho cesta mala niečo spoločné s obrannou dohodou medzi SR a USA. Poukázal na to, že pozvanie na oslavy dostal dávno predtým, ako prišiel do medzirezortného pripomienkového konania návrh dohody. Deklaroval, že po obdržaní pozvánky konzultovali kroky so zastupiteľským úradom. „Považujem za absurdné až zlomyseľné, aby sa uplatnenie pripomienok k tejto dohode medzi vládou SR a vládou USA akýmkoľvek spôsobom spájalo s našou návštevou na týchto oslavách. Jedinýkrát nebola spomenutá,“ dodal.

Pondelkové rokovanie výboru iniciovali koaliční poslanci. Chceli, aby na nej vysvetlil okolnosti svojej cesty do Moskvy. Žilinka počas návštevy Ruska 13. januára podpísal program vzájomnej spolupráce generálnych prokuratúr Slovenskej republiky a Ruskej federácie. O prehodnotenie či zrušenie plánovanej cesty do Ruska žiadali Žilinku pred odchodom viacerí politici aj europoslanci.