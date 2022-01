PS chce obyvateľom prispievať na energie z výnosov predaja emisných povoleniek

Zároveň by sa podľa PS mala z predaja povoleniek financovať aj podpora energetickej efektívnosti domácností a tiež rozvoj obnoviteľných zdrojov energie. Výnos z predaj emisných povoleniek firmám a výrobcom energií sa výrazne zvýšil, keď sa cena za tonu vypusteného oxidu uhličitého od začiatku minulého roka takmer strojnásobila.

„Ešte na jeseň minulého roka sme predstavili návrh tzv. klimatického šeku. Je to riešenie dlhodobé, ale vedelo by pomôcť aj okamžite. Vďaka nevyužitým prostriedkom za emisie na účte Environmentálneho fondu máme k dispozícii stovky miliónov eur, časom budú pribúdať ďalšie. Tie musíme využiť aj ako finančnú podporu pre ľudí na Slovensku,“ uviedol podpredseda PS Martin Hojsík. Takáto finančná podpora by podľa PS mala byť pre všetkých rovnaká.

Ďalších 20 % z príjmov z predaja emisných povoleniek by podľa PS malo ísť na program energetickej efektívnosti pre domácnosti a firmy, 15 % na rozvoj zelenej energie, predovšetkým pre domácnosti, a päť percent z výnosu by sa malo vrátiť na podporu priemyslu. PS zdôraznilo aj podporu vedy, výskumu a startupov v oblasti energetickej efektívnosti a zelenej energie, kam by smerovalo desať percent z príjmov z predaja emisií. „Podporili by sme tak vznik kvalitných pracovných miest v odvetviach budúcnosti a rozvoj firiem, ktoré budú základom zelenej ekonomiky. Riešenie cien energií je dlhodobá záležitosť. Klimatický šek a cielené využitie peňazí z predaja emisných povolenie dokážu skĺbiť oboje,“ uzavrel Hojsík.