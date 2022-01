Správne stravovacie návyky detí chránia ich zdravie aj v dospelosti

Zdravá strava znamená potrebné množstvo bielkovín, tukov, cukrov, minerálnych látok a vitamínov. Na sociálnej sieti to uviedol Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

V zdravej strave by mali byť vo vyváženom pomere zastúpené rastlinné a aj živočíšne bielkoviny. „Zdrojom rastlinných bielkovín sú predovšetkým strukoviny, orechy alebo zemiaky. Živočíšne bielkoviny sa nachádzajú najmä v mäse, mlieku, mliečnych výrobkoch a vajciach,“ vymenoval ÚVZ.

Nadmernému množstvu živočíšnych tukov, ktoré sú v mastných a ťažkých jedlách, je vhodné sa vyhýbať a nahradiť ich rastlinnými tukmi. Tie sú prospešné pre vývoj nervovej sústavy a slúžia ako rozpúšťadlo vitamínov v rozpustných tukoch.

Pre správny vývoj dieťaťa sú dôležité aj cukry, obmedziť však treba tie rafinované. „Namiesto sladkostí je vhodnejšie sušené ovocie či cereálne maškrty,“ vysvetlil ÚVZ.

Väčšina vitamínov sa zas nachádza v ovocí a zelenine. Dostatok zeleniny a ovocia zabraňuje nedostatku vitamínov, najmä A, C a K. „Svojím obsahom železa a draslíka zabraňuje nedostatku minerálnych látok, vďaka zníženému energetickému obsahu pôsobí proti obezite, zabraňuje poruchám trávenia a zubnému kazu, obsahuje vlákninu a vďaka obsahu vitamínu C pomáha obranyschopnosti tela,“ priblížil ÚVZ.

Pre deti je nevyhnutný aj prísun minerálnych látok. Vápnik možno nájsť vo vyšších množstvách v mlieku, mliečnych výrobkoch, strukovinách, orechoch a zvlášť v maku. „Pre zvýšenie obranyschopnosti organizmu je dôležitý aj prísun železa, ktoré sa vo vyššom množstve nachádza v červenom mäse, rybách a hydine,“ zdôraznil ÚVZ.

ÚVZ pripomína, že strava detí by mala byť pravidelná, rozložená na celý deň, a to aspoň do piatich jedál.

Správna strava spojená s pohybovou aktivitou dokážu zabrániť vzniku takých ochorení, akými sú chudokrvnosť z nedostatku železa, obezita, poruchy príjmu potravy, podvýživa a zubný kaz. Pomáha znížiť riziko výskytu ochorení srdca a ciev, cukrovky, osteoporózy a rakoviny v dospelom veku.