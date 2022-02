Tieto veci rozhodne nerobte so svojím telefónom, keď ho nabíjate

Nabíjanie je neoddeliteľnou súčasťou používania mobilných telefónov. Tie dnes neslúžia len na volanie, ale aj na iné možnosti toho, ako môžete zostať v spojení. Navyše sú aj pracovné nástroje, pričom umožňujú aj množstvo spôsobov zábavy. Jednoducho sú to univerzálne nástroje, ktoré neustále potrebujú šťavu, takže sa nabíjaniu nevyhneme, niekedy ani každý deň. Pri niečom tak samozrejmom ako nabíjanie telefónu však možno zabúdate na to, že sú činnosti, ktorým by ste sa počas nabíjania rozhodne mali vyhnúť.

V prvom rade počas nabíjania nehrajte hry, nesledujte filmy a ani nerobte iné činnosti, ktoré sú náročné na výkon. Už samotné nabíjanie batérie totiž telefón zahreje. Ak k tomu máte spustenú aj aplikáciu náročnú na výkon, telefón sa zahreje ešte viac. Toto zahriatie telefónu je nielen nepríjemné pri používaní, ale hlavne môže pomaly poškodzovať batériu. Moderné lítium-iónové batérie sú totiž citlivé na vysoké teploty a to môže ovplyvňovať ich výdrž aj životnosť.

Neprebíjajte svoj telefón. Možno aj vy máte vo zvyku telefón pripojiť na nabíjačku a nechať ho tak ležať aj hodiny, ak ho nepotrebujete. Toto tiež nie je správne, keďže sa telefón opäť môže prehrievať a, ako sme už opísali vyššie, to môže postupne znižovať výdrž aj životnosť batérie. S prehrievaním telefónu súvisia aj ďalšie činnosti, ktorým by ste sa mali vyhnúť. Keď telefón nabíjate, nemajte ho v puzdre či kryte, keďže tie často bránia vhodnému rozptylu tepla. No a taktiež telefón nevystavujte vysokým teplotám či priamemu slnku, keď ho nabíjate. Ak to spravíte a telefón sa výrazne prehreje, môže vás o tom informovať varovnou správou a vyzve vás, aby ste ho odpojili.

Čo sa ešte týka tepla pri nabíjaní, dávajte si pozor na to, kde máte telefón, keď ho nabíjate. Určite si ho nedávajte pod vankúš, deku alebo perinu, keď ho nabíjate a napríklad chcete, aby vás zobudil jeho budík. Nielenže tak telefón prehrejete, ale ak ho naozaj prikryjete, môžete čeliť ďalším poškodeniam telefónu alebo aj iným rizikám, napríklad vzniku požiaru.

Taktiež nenabíjajte telefón neoficiálnymi nabíjačkami. Používajte len oficiálne nabíjačky. Ideálne tie, ktoré boli dodané výrobcom telefónu. Neoficiálne nabíjačky predstavujú rôzne riziká, či už je to skrat alebo dokonca výbuch. Pri nabíjaní takouto nabíjačkou by ste rozhodne nemali používať káblové slúchadlá pripojené k telefónu.

No a na záver, nikdy telefón nenabíjajte, keď je mokrý či vlhký. Nemusí to byť len vtedy, ak ste ho poliali alebo vám spadol do mokrého prostredia, ale napríklad aj vtedy, keď telefón vytiahnete z prepoteného vrecka. Vlhkosť môže spôsobiť problém, takže sa vždy uistite, že je telefón suchý, kým ho pripojíte k nabíjačke.