Vlhová v nedeľu nabrala kurz Peking aj s tonou materiálu

Ako uviedol web olympic.sk, slovenská Športovkyňa rokov 2019 až 2021 sa do Číny presunula po krátkom pobyte na Slovensku. Najskôr ju čakal letecký presun z Viedne do Dauhy, po krátkom medzipristátí a prestupe ďalší let už do Pekingu. V čínskej metropole bude po takmer 16 hodinách cestovania v pondelok popoludní miestneho času, ráno pred ôsmou slovenského. Následne ju čaká po príletovej procedúre a PCR teste ešte asi hodinový presun do olympijskej dediny v Jen-čchingu, kde budú mať svoje súťaže alpskí lyžiari.

Petra Vlhová a jej tím vzali so sebou do Číny približne jednu tonu materiálu. Okrem lyží, palíc, lyžiarok, kombinéz a oblečenia aj rôzne vosky a ďalšie potrebné veci na tréningy a súťaže. Už skôr odoslali cargom aj niektoré veci na tréning vrátane slalomových tyčí.

Dvadsaťšesťročná už istá víťazka Svetového pohára 2021/22 v disciplíne slalom sa predstaví na svojich tretích zimných olympijských hrách po Soči 2014 a Pjongčangu 2018.