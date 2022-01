Bittó Cigániková: Opozícia sa pri obrannej dohode snaží vystrašiť ľudí

V nedeľnej diskusnej relácii Na telo v televízii Markíza to vyhlásila poslankyňa Národnej rady SR Jana Bittó Cigániková (SaS). Jej oponent, poslanec parlamentu Erik Tomáš (mimoparlamentná strana Hlas-SD), naopak, tvrdí, že kontrakt je neprijateľný a nevýhodný pre Slovensko.

„Zmluva neohrozuje Slovensko. Akým spôsobom nás môže ohrozovať, keď spolupracujeme s vlastnými spojencami,“ skonštatovala Bittó Cigániková a poukázala, že takáto dohoda pre ďalších 23 krajín nie je hrozbou. Opozícia podľa jej slov len ťaží zo strachu ľudí. Deklaruje, že nič sa na Slovensku nebude dovážať a ani sem nikto nepríde bez súhlasu parlamentu.

Politici debatovali aj o rusko-ukrajinskom konflikte. Tomáš upozornil, že minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) a minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) svojimi vyhláseniami zbytočne prilievajú olej do ohňa, pritom Ukrajina a ani Rusko žiadny otvorený vojenský konflikt nepotvrdili. „Nikto nechce vojnu. Chceme žiť v bezpečí. Naď a Korčok nás svojimi vyhláseniami a krokmi nesmú vťahovať do konfliktu,“ povedal Tomáš.

Myslí si, že nehrozí bezprostredné ohrozenie Slovenska, a preto sa tak treba aj správať. „Vláda by skôr mala riešiť potenciálnu migračnú či energetickú krízu, nie eskalovať napätie.“ Nesúhlasí s tým, aby na Slovensko prišli vojská NATO z iných štátov. Cestu vidí v diplomatickom riešení problému.

Bittó Cigániková si myslí, že už z histórie je známe, že Rusko vie byť agresorom. Situácia je podľa nej úplne jasná a ak už stoja ruskí vojaci na hraniciach, je to hrozba a treba na ňu adekvátne reagovať. „Ak bude Ukrajina vojensky napadnutá, Slovensko môže na to tiež doplatiť,“ povedala s tým, že by bolo veľkou chybou tváriť sa, že sa nič nedeje.

Poslankyňa SaS si v aktuálnej situácii nevie predstaviť, že by jej strana v budúcnosti spolupracovala s Hlasom-SD. „Dúfala som, že sa budú od Smeru-SD odlišovať, zatiaľ to však nevidíme. Je to Smer 2,“ podotkla Bittó Cigániková. Tomáš vyhlásil, že ich strana nebude spolupracovať s OĽANO a ani s ĽSNS. „Neznamená to automaticky, že budeme spolupracovať so všetkými ďalšími stranami. Ide nám o čo najsilnejšie zastúpenie sociálnej demokracie,“ podotkol poslanec.