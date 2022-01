Kollár: O cenách potravín treba diskutovať, otázne sú peniaze na opatrenia

Ak by sa DPH na vybrané potraviny znížila na päť percent, v štátnom rozpočte by to podľa šéfa parlamentu spravilo „dieru“ 100 až 150 miliónov eur. Kollár však poukázal, že opatrenia už prijali Poliaci i Maďari a zrejme dôjde k nákupnej turistike Slovákov do týchto krajín. „Keď neurobíme nič, tak diera v rozpočte bude tak či tak, pretože ľudia nebudú nakupovať na Slovensku, ale v zahraničí,“ povedal Kollár.

Priznal však, že nevie, z akého sektora by sa na zníženie DPH na vybrané potraviny zobrali peniaze. Pochybnosti má aj v tom, či obchodníci aj po znížení DPH skutočne upravia ceny nadol. „Doplatili by na to producenti potravín, spotrebitelia a opäť by zarobili reťazce,“ podotkol s tým, že chce o riešení situácie v koalícii rokovať.

Podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer-SD) skritizoval vládu za neriešenie tohto problému, hoci bola od jesene 2021 upozorňovaná na príchod vlny zdržovania. „Je koniec januára a nie je žiadne riešenie,“ poznamenal s tým, že vláda má k dispozícii 200 miliónov eur, ktoré môže na to použiť. To, aby po znížení DPH došlo aj k reálnemu zníženiu cien, by sa podľa Blanára dosiahlo zavedením „dvojitých cien“. „Obchodníci by uviedli cenu pred, ale aj po znížení a každý by si mohol vypočítať, ako sa cena znížila,“ vysvetlil s tým, že by dodržiavanie nariadenia kontrolovala aj obchodná inšpekcia.

Politici diskutovali aj o obrannej dohode so Spojenými štátmi americkými. Blanár vyhlásil, že ide o nepotrebnú a nebezpečnú zmluvu. Hrozbu vidí vo vojenských základniach, jadrových zbraniach i v prítomnosti cudzích vojsk. „Sme riadny člen NATO, nie je potrebné, aby tu prišla cudzia armáda,“ skonštatoval Blanár.

Kollár reagoval, že opozícia „trepe a zavádza“ ľudí. Smer-SD, keď v minulosti vládol, podľa predsedu parlamentu takúto zmluvu už pripravil, rovnako aj nakupoval americké vojenské vrtuľníky i stíhačky. „Keď nie sú vo vláde, Američania sú pre nich tí najhorší,“ podotkol predseda parlamentu. Kollár uviedol, že nemá problém, aby na Slovensko prišli českí či litovskí vojaci pomáhať na hranice zvládať prípadnú migračnú vlnu z Ukrajiny.