Trump by udelil milosť účastníkom útoku na Kapitol

DNES - 10:00

Bývalý americký prezident Donald Trump vyhlásil, že v prípade návratu do Bieleho domu by mohol udeliť milosť svojim stúpencom, ktorí pred rokom vtrhli do sídla Kongresu vo Washingtone. Informovala o tom v nedeľu agentúra AP.

„Ak budem kandidovať a zvíťazím, budeme s týmito ľuďmi zo 6. januára zaobchádzať spravodlivo," povedal Trump v sobotu večer na mítingu v Texase. „A ak si to vyžiada milosti, dáme im milosti, pretože sa s nimi zaobchádza tak nespravodlivo." Trump svojím vyjadrením podľa AP pokračuje v pokusoch zľahčovať útok na washingtonský Kapitol zo 6. januára 2021. Dav ľudí vtedy rozbíjal okná na budove, napádal policajtov a prinútil členov a zamestnancov Kongresu k úteku, keď sa snažil zastaviť oficiálne potvrdenie volebného víťazstva Trumpovho súpera Joea Bidena. V súvislosti s nepokojmi spred roka zadržali a obvinili z federálnych trestných činov viac ako 700 ľudí. Ide o najväčšie vyšetrovanie v dejinách ministerstva spravodlivosti USA. Pri útoku na Kapitol zomrelo najmenej päť ľudí a viac ako 100 policajtov utrpelo zranenia. Dav stúpencov Trumpa vtrhol do Kongresu po zhromaždení neďaleko Bieleho domu, na ktorom vtedajší prezident falošne tvrdil, že Biden vyhral prezidentské voľby pomocou rozsiahlych podvodov. Trump následne ignoroval prosby spojencov, aby sa od útoku dôrazne dištancoval, a účastníkov protestu opakovane chválil. Exprezident kritizuje Snemovňu reprezentantov s prevahou demokratov za pokračujúce vyšetrovanie útoku na Kapitol. Snemovňa naňho za účasť na podnecovaní vzbury podala ústavnú žalobu, od ktorej ho však oslobodil Senát. Trump naznačuje, že sa v roku 2024 bude po tretí raz uchádzať o post šéfa Bieleho domu. Ako prezident využil právomoc udeľovať milosti alebo zmierňovať tresty v prípade početných politických spojencov, priateľov a spolupracovníkov, pripomína AP.